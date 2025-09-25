मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी हिल्स इलाके में दुर्गा पंडाल के पास बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. करंट लगने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तिलवारा थाना क्षेत्र के बरगी हिल्स में यह घटना उस समय हुई, जब बच्चे पंडाल के पास खेल रहे थे. मृतकों की पहचान आयुष झारिया (08 वर्ष) और वेद श्रीवास (10 वर्ष) के रूप में की गई है. दोनों बच्चे करंट से झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना पर मंत्री राकेश सिंह ने जताया दुख

राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत गंभीर है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए और इसके लिए तीन सदस्यीय दल गठित किया गया. साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया.

तीन सदस्यीय जांच टीम बनी

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) गोरखपुर अनुराग सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. इस समिति में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ (इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस) एस.के. शर्मा और ईस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के सहायक अभियंता दिनेश पाल भी शामिल हैं. कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि समिति तीन दिनों के भीतर घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे और सभी संभावित कारणों की जांच करें.

प्रारंभिक जांच में हुआ खुलासा

एसडीएम अनुराग सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार करंट एक बिजली के खंभे में आया था. बच्चे उसी खंभे के संपर्क में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई. जांच में यह भी सामने आया कि आयोजकों ने पंडाल के लिए तो उचित बिजली कनेक्शन लिया था, लेकिन बाहरी सजावट के लिए अनधिकृत कनेक्शन किया गया था. इसी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ.

घटना में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

शहर के पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) आशीष जैन ने बताया कि इस मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अब जिम्मेदार लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई करेगी.

मातम में डूबा इलाका

इस घटना ने पूरे बरगी हिल्स इलाके को गमगीन कर दिया है. नवरात्रि के मौके पर जिस पंडाल में उत्सव और भक्ति का माहौल होना चाहिए था, वहां अब सन्नाटा और शोक छा गया है. स्थानीय लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो यह त्रासदी टल सकती थी.