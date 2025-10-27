चित्रकूट: दो हिस्सों में बंटी मुंबई से भागलपुर जा रही ट्रेन, कंपलिंग टूटने से अलग हुए डिब्बे

मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मुम्बई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई है. बताया जा रहा है कि ट्रेन की कपलिंग टूटने से पीछे के 3 डब्बे ट्रेन से अलग हो गए हैं. ट्रेन की रफ्तार धीमे होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया है. जिसके चार घंटे बाद टेक्निकल टीम ने ट्रेन के डिब्बे जोड़कर ट्रेन को रवाना किया है. बता दें बीती रात 2:54 बजेमझगांवा टिकरिया रेलवे स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ था। बता दें, मुम्बई से भागलपुर जा रही थी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन.