MP News: खंडवा मदरसे में नकली नोट कांड पर भड़के कैलाश विजयवर्गीय, कहा- 'अवैध गतिविधियों...'

खंडवा के एक मदरसे में नकली नोट मिलने के मामले ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है. अब इस मुद्दे पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मदरसे अब अवैध गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था.

दरअसल, खंडवा के एक मदरसे में नकली नोट मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि यह नकली नोट एक इमाम के घर से बरामद किए गए हैं. जैसे ही मामला सामने आया, इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उठाए सवाल

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में कई मदरसे ऐसे हैं, जहां बाहर से आने वाले लोग काम या शिक्षा के बहाने ठहरते हैं और फिर यहां से अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर सख्ती से निगरानी रखनी चाहिए.

विजयवर्गीय ने आगे कहा कि सरकार को चाहिए कि मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और आने-जाने वाले लोगों की पूरी जानकारी एकत्र की जाए. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कहीं इन संस्थानों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा.

मुख्यमंत्री से नीति बनाने की मांग

मंत्री ने यह भी कहा कि वे मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करेंगे. साथ ही उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रदेशभर के मदरसों के संचालन के लिए एक स्पष्ट पॉलिसी बनाई जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

खंडवा में नकली नोट मिलने की घटना के बाद अब पूरे प्रदेश में मदरसों की जांच और निगरानी को लेकर बहस तेज हो गई है. विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जबकि प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी है.