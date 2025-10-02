एक्सप्लोरर
मध्य प्रदेश: खंडवा में बड़ा हादसा, मूर्ति विसर्जन जा रही ट्रॉली नदी में गिरी, 10 की मौत
Khandwa News: नवरात्र उत्सव के बाद मूर्ति विसर्जन करने के लिए जाने के दौरान ट्रॉली पुलिया पार कर रही थी तभी वो नदी में जा गिरी.
मध्य प्रदेश के खंडवा में गुरुवार (2 अक्टूबर) को बड़ा हादसा हो गया. नवरात्र उत्सव के बाद माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए नदी की तरफ ले जाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में पुलिया पार करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में जा गिरी. पहले पांच लोगों की मौत की खबर आई थी. इसके बाद 10 लोगों के मौत की पुष्टि हुई. अभी घटनास्थल पर तलाश की जा रही और रेस्क्यू अभियान चल रहा है. ये घटना खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र के जामली गांव की है.
