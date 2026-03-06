ग्वालियर: दो पक्षों में विवाद के बीच फायरिंग, गोली लगने से युवक घायल, घटना CCTV में कैद

ग्वालियर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. विवाद के दौरान जमकर लात घूंसे चले और फायरिंग भी की गई जिसमें एक युवक को गोली लग गई. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. दरअसल घटना ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि 4 मार्च की शाम करीब 7 बजे शिव नगर निवासी रवि गुर्जर का रास्ते से गुजरते समय पोपट उर्फ मधुसूदन तोमर से विवाद हो गया था.

इस वजह से हुआ दोनों पक्षों में विवाद

विवाद के दौरान पोपट द्वारा रवि को हत्या के प्रयास के मामले में झूठा केस लगाने की धमकी दी जा रही थी. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद मारपीट में बदल गया. इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात-घूंसे चले.

इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई. फायरिंग के दौरान विकास साहू नाम के युवक को गोली लग गई. गोली लगने के कुछ ही सेकेंड बाद विकास सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ा.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

फायरिंग की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना के बाद साथियों ने घायल विकास साहू को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है. वहीं पुलिस ने घायल विकास साहू के पिता राकेश साहू निवासी आदर्श नगर पिंटो पार्क की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की वैधनािक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.