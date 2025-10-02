देश में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों पर राजनीति तेज हो गई है. कई दिनों से यह मुद्दा चर्चा में है. मध्य प्रदेश में भी यह फैलता दिख रहा है. यहां कई शहरों में ऐसे पोस्टर लगे थे. उज्जैन प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. उन्होंने सभी पोस्टर हटा दिए. बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने इस पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने हिंदुओं को सतर्क रहने को कहा.

उन्होंने 'आई लव मोहम्मद' के विषय पर बोलते हुए, कुछ लोगों द्वारा पीछे से दिए जा रहे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग "सर तन से जुदा" करने की धमकी या बयानबाजी करते हैं, उन्हें इससे "दिक्कत" है. बाबा ने साफ कहा कि किसी को हिंदू त्योहारों पर निशाना बनाने का हक नहीं.

हिन्दू त्योहारों को निशाना बनाने पर चेतावनी

धीरेंद्र शास्त्री ने सख्त लहजे में कहा कि किसी को भी हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने चेताया कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. अपने बयान के दौरान, उन्होंने हिंदू समाज को 'बुजदिल' बताया और कहा कि वे अपने धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से खड़े नहीं हो रहे हैं.

'यात्रा निकालकर हिंदुओं को करेंगे जागरुक'

पंडित धीरेंद्र ने योजना बताते हुए कहा कि हिंदुओं को जागरूक करने और उन्हें जगाने के लिए, वह जल्द ही राजधानी दिल्ली से मथुरा और वृंदावन तक एक यात्रा निकाल ना रहे हैं. यह यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने और उन्हें अपनी शक्ति का अहसास कराने के उद्देश्य से निकाली जाएगी.

यात्रा के लक्ष्यों पर फोकस...