हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशबागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को क्यों कहा बुजदिल? 'आई लव मोहम्मद' पर दिया बड़ा बयान

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को क्यों कहा बुजदिल? 'आई लव मोहम्मद' पर दिया बड़ा बयान

Dhirendra Krishna Shastri News: मध्य प्रदेश में भी 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों पर विवाद बढ़ गया है. उज्जैन प्रशासन ने पोस्टर हटा दिए हैं. बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

देश में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टरों पर राजनीति तेज हो गई है. कई दिनों से यह मुद्दा चर्चा में है. मध्य प्रदेश में भी यह फैलता दिख रहा है. यहां कई शहरों में ऐसे पोस्टर लगे थे. उज्जैन प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. उन्होंने सभी पोस्टर हटा दिए. बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने इस पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने हिंदुओं को सतर्क रहने को कहा.

उन्होंने 'आई लव मोहम्मद' के विषय पर बोलते हुए, कुछ लोगों द्वारा पीछे से दिए जा रहे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग "सर तन से जुदा" करने की धमकी या बयानबाजी करते हैं, उन्हें इससे "दिक्कत" है. बाबा ने साफ कहा कि किसी को हिंदू त्योहारों पर निशाना बनाने का हक नहीं.

हिन्दू त्योहारों को निशाना बनाने पर चेतावनी

धीरेंद्र शास्त्री ने सख्त लहजे में कहा कि किसी को भी हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने चेताया कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. अपने बयान के दौरान, उन्होंने हिंदू समाज को 'बुजदिल' बताया और कहा कि वे अपने धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से खड़े नहीं हो रहे हैं.

'यात्रा निकालकर हिंदुओं को करेंगे जागरुक'

पंडित धीरेंद्र ने योजना बताते हुए कहा कि हिंदुओं को जागरूक करने और उन्हें जगाने के लिए, वह जल्द ही राजधानी दिल्ली से मथुरा और वृंदावन तक एक यात्रा निकाल ना रहे हैं. यह यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने और उन्हें अपनी शक्ति का अहसास कराने के उद्देश्य से निकाली जाएगी.

यात्रा के लक्ष्यों पर फोकस...

  • हिंदू समाज को जगाना: शास्त्री का लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना है. वे लोगों को अपने धर्म और त्योहारों की हिफाजत के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं.
  • धर्म की हिफाजत: यात्रा का बड़ा मकसद हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना है. यह हर तरह की धमकी का मुकाबला करने पर जोर देता है.
  • ताकत का अहसास: शास्त्री यात्रा से हिंदू समाज को अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहते हैं. इससे वे धर्म की रक्षा के लिए आगे आ सकें.

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 02 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Tags :
MP News Dhirendra Krishna Shastri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल, भारतीय फैंस बुरी तरह भड़के
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल
बॉलीवुड
Durga Puja 2025: स्मृति ईरानी, सुमोना चक्रवर्ती से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
स्मृति ईरानी से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल, भारतीय फैंस बुरी तरह भड़के
इसे बाहर निकालो..., वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी दिग्गज के 'आजाद कश्मीर' वाले कमेन्ट पर बवाल
बॉलीवुड
Durga Puja 2025: स्मृति ईरानी, सुमोना चक्रवर्ती से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
स्मृति ईरानी से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
नौकरी
आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं इसे डाउनलोड
आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं इसे डाउनलोड
शिक्षा
भारत के किस राज्य में है राजकुमारों का स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजाओं के बच्चे?
भारत के किस राज्य में है राजकुमारों का स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजाओं के बच्चे?
जनरल नॉलेज
Suryakumar Yadav Fees: एशिया कप में एक मैच के लिए सूर्य कुमार यादव को कितनी मैच फीस मिली? रकम सुनकर रह जाएंगे हैरान
एशिया कप में एक मैच के लिए सूर्य कुमार यादव को कितनी मैच फीस मिली? रकम सुनकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget