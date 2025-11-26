जबलपुर में 15 मुस्लिमों ने गौ-मूत्र पीकर अपनाया हिंदू धर्म, शिव मंदिर में हुई घर वापसी

मध्य प्रदेश के जबलपुर में 'घर वापसी' का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद (AHP) और राष्ट्रीय बजरंग दल (RBD) ने मिलकर 15 मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं का शुद्धिकरण करवा कर उन्हें वापस हिंदू धर्म में शामिल कराया है. यह घटना शहर के खमरिया थाना क्षेत्र स्थित एक शिव मंदिर में हुई.

इन सभी मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया है. धार्मिक संगठन बंजरंग दल ने घटना से एक दिन पहले इन्ही परिवारों को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया था. अब इन सभी परिवारों को कई हिंदू संगठनों ने मिलकर मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में शामिल कराया है. यह पूरी प्रक्रिया हिंदू-रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई.

हिंदू संगठनों ने कराई घर वापसी

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को शिव मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और महिला परिषद के पदाधिकारी इकट्ठा हुए. उन्होंने इन 15 लोगों की 'घर वापसी' का कार्य संपन्न कराया. इस प्रक्रिया में पूजन, आसन और गौमूत्र के सेवन के माध्यम से इनका शुद्धिकरण किया गया.

ये सभी लोग बंजारा समुदाय से संबंधित हैं, जिन्हें प्रदेश भर में 'डेरा वालों' के नाम से भी जाना जाता है. ये लोग शहर के ग्रामीण और बाहरी इलाकों में डेरा बनाकर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं.

एक दिन पहले बजरंग दल ने दर्ज कराया था विरोध

यह 'घर वापसी' उस घटना के एक दिन बाद हुई है, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हीं परिवारों को लेकर विरोध दर्ज कराया था. कार्यकर्ताओं ने थाना बरेला में इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा था.

विरोध के बाद, बुधवार (26 नवंबर) को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और इन परिवारों की 'घर वापसी' तथा शुद्धिकरण का कार्य संपन्न करवाया. संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि ये सभी लोग स्वेच्छा से हिंदू धर्म में वापस आए हैं.