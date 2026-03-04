हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Iran Israel War: 'भारत सरकार की चुप्पी देश के लिए...', ईरान-इजरायल मामले पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

Iran Israel War: 'भारत सरकार की चुप्पी देश के लिए...', ईरान-इजरायल मामले पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

Iran Israel News In Hindi: पीएम मोदी द्वारा अली खामेनेई और ईरान-इजरायल युद्ध पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Mar 2026 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान और इजरायल के बीच पिछले कई दिनों से जंग चल रही है. अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई. खामेनेई के मौत के बाद दुनियाभर में तनाव फैल गया है. 

भारत में भी खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजरायल का जमकर विरोध कर रहे हैं. इस बीच पीएम मोदी द्वारा खामेनेई की मौत पर संवेदना व्यक्त न किए जाने पर सियासत तेज हो गई है. इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. 

दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

दिग्विजय सिंह ने ईरान-इजरायल मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने बड़े मुद्दे पर पीएम मोदी और भारत सरकार की चुप्पी देश के लिए सही नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस हमले की पहले ही चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है.

'1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में काम कर रहे'

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि करीब 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं और वहां कोई भी अशांति उनके लिए नुकसानदायक है चाहे वह सऊदी अरब, कतर या दुबई में हो. इसके बावजूद भारत सरकार अभी भी चुप है. 

उन्होंने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ हमारा समर्थन किया. ऐसे में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी चार्टर का उल्लंघन किया गया है और भारत चुप है, तो इसका पूरे देश पर आर्थिक रूप से असर पड़ेगा.

खामेनेई के निधन पर पीएम मोदी ने नहीं व्यक्त की संवेदना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की. साथ ही उन्होंने इस हमले का विरोध भी नही किया. इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है. बता दें कि इजरायल द्वारा तेहरान में किए गए हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी मारे गए हैं. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 04 Mar 2026 10:45 PM (IST)
Digvijaya Singh Iran NARENDRA MODI ISRAEL CONGRESS MADHYA PRADESH NEWS ISRAEL IRAN WAR #iran
Embed widget