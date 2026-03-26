इंदौर में पेट्रोल के दाम हुए 149 रुपये लीटर? मच गया बवाल, जांच में खुला पूरा मामला

इंदौर से सामने आई एक खबर ने लोगों को चौंका दिया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया कि लोहा मंडी इलाके के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 149 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है. जैसे ही यह वीडियो लोगों तक पहुंचा, इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग पंप की ओर दौड़ पड़े.

वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ नजर आ रही थी. इसे देखकर लोगों को लगा कि शहर में पेट्रोल के दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. कई लोग घबराकर वहां पहुंच गए, जिससे अफरा-तफरी जैसे हालात बन गए. हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया.

जांच में सामने आई असली वजह

जब इस मामले की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल की गई, तो मामला कुछ और ही निकला. पेट्रोल पंप के मैनेजर सागर बैरागी ने सामने आकर बताया कि वीडियो उनके ही पंप का है, लेकिन उसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है.

उन्होंने बताया कि उस समय पंप पर सामान्य पेट्रोल और एक्सपी 95 खत्म हो चुका था. ऐसे में केवल प्रीमियम क्वालिटी का एक्सपी 100 पेट्रोल ही उपलब्ध था, जिसकी कीमत 149 रुपये प्रति लीटर है.

प्रीमियम पेट्रोल है महंगा, हर गाड़ी के लिए नहीं

मैनेजर के मुताबिक, यह एक्सपी 100 पेट्रोल हाई परफॉर्मेंस फ्यूल होता है, जिसे खासतौर पर स्पोर्ट्स बाइक और लग्जरी गाड़ियों के लिए बनाया जाता है. हर ग्राहक को पहले ही बताया जा रहा था कि यह साधारण पेट्रोल नहीं है, लेकिन वीडियो में यह बात साफ नहीं दिखाई गई.

यानि वायरल वीडियो पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन उसमें सच्चाई अधूरी थी. इसी वजह से लोगों में भ्रम और डर फैल गया. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं है. किसी भी खबर को मानने से पहले उसकी पूरी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है.