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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPetrol Diesel Crisis Live: पेट्रोल-डीजल पर सरकार बोली- संकट नहीं, अफवाह का न हों शिकार, इन शहरों में लगी लंबी लाइनें

Petrol Diesel Crisis Live: पेट्रोल-डीजल पर सरकार बोली- संकट नहीं, अफवाह का न हों शिकार, इन शहरों में लगी लंबी लाइनें

Petrol Diesel Crisis Live: ईरान, इजरायल और अमेरिका युद्ध के बीच पेट्रोल और डीजल के संकट के दावे किए जा रहे हैं. अफवाहों के चलते पंप्स पर लंबी-लंबी लाइनें लग रहीं हैं. यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 26 Mar 2026 10:06 AM (IST)

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Source : ANI

Background

केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस (एलपीजी) की कोई कमी नहीं है. सरकार ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करने और घबराहट में गैस बुकिंग न करने का आग्रह किया है.खाड़ी क्षेत्र के होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव के कारण रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल रिफाइनरी कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और बिक्री केंद्र सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं.शर्मा ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें. हमारे पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है और सरकार इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में अफवाहों के कारण पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई, जबकि हर जगह पर पर्याप्त भंडार उपलब्ध है.सरकार ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात की वजह से आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन कहीं भी भंडार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और रसोई गैस सिलेंडर की डिलिवरी सामान्य रूप से जारी है.

सरकार ने बताया कि राज्यों को अतिरिक्त आवंटन किया गया है और होटल व रेस्तरांओं जैसे वाणिज्यिक संस्थानों के लिए आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है.एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए सरकार पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) के उपयोग को बढ़ावा दे रही है.

घरेलू पीएनजी और सीएनजी वाहनों के लिए शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. शर्मा ने बताया कि पिछले 25 दिन में 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और 2.20 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं ने पीएनजी का विकल्प चुना है.जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ राज्यों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. अब तक 2,700 से अधिक छापेमारी की गई है, जिनमें लगभग 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए और 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में तेल की कालाबाज़ारी का एक बड़ा मामला सामने आया है. इटवा पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए 522 लीटर हाई स्पीड डीजल और 45 लीटर पेट्रोल बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी डीजल और पेट्रोल को ब्लैक में बेचने के लिए ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है.

वहीं मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को कहा कि राज्य में पेट्रोल व डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.उन्होंने कहा, ‘‘पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. डिपो से उनकी निरंतर आपूर्ति हो रही है. लोग घबराकर खरीदारी या भंडारण न करें.’’मंत्री ने बताया कि अफवाहों के कारण कुछ जिलों में पेट्रोल पंप पर कतारें देखी गईं.राजपूत ने कहा कि तेल कंपनियों ने जानकारी दी है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और उनकी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है.उन्होंने बताया कि भोपाल में स्थित राज्य नियंत्रण कक्ष और प्रशासन स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने भी बुधवार को कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोग सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें.

10:05 AM (IST)  •  26 Mar 2026

Petrol Diesel Crisis Live: राजस्थान सरकार के मंत्री ने कहा- नहीं होने देंगे दिक्कत

राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच विपक्ष के गैस संकट पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और गैस की कमी नहीं होने देंगे.जयपुर में आईएएनएस से बातचीत में मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हमारे पास कोई कमी नहीं है. 15 दिन का पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की उपलब्धता है. 

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