मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मौ कस्बे से एक दर्दनाक और रहस्यमय मामला सामने आया है. स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय संस्कार श्रीवास्तव की 7 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. स्कॉटलैंड प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है लेकिन परिवार इस पूरे मामले को साजिश मानते हुए हत्या की आशंका जता रहा है.

संस्कार के पिता कुलदीप श्रीवास्तव ने उन्हें स्कॉटलैंड भेजा था. वह पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था. 5 मार्च को होली के दिन संस्कार की माँ से वीडियो कॉल पर बात हुई थी और वह पूरी तरह सामान्य था. उसने जल्द घर आने की भी बात कही थी. इसके महज दो दिन बाद 7 मार्च को उसकी मौत की खबर मिली जिसकी जानकारी भारतीय दूतावास के जरिए परिजनों को दी गई.

बैंक से ढाई लाख का संदिग्ध ट्रांजेक्शन, मोबाइल डेटा गायब

परिवार के मुताबिक इस मामले में कई संदिग्ध पहलू हैं. संस्कार के कमरे का दरवाजा खुला मिला था. उसके बैंक खाते से ढाई लाख रुपये का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है. मोबाइल का डेटा गायब है और उसी यूनिवर्सिटी में पहले भी दो संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं. इन सभी बातों को देखते हुए परिवार को साजिश की आशंका और गहरी हो गई है.

मां बोलीं- मेरा बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता

संस्कार की माँ नीलम श्रीवास्तव का कहना है कि उनका बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता और उसके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है. परिजनों ने भारत सरकार से जल्द से जल्द शव भारत लाने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके. फिलहाल संस्कार का शव 27 मार्च तक भारत लाए जाने की संभावना है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वाकई आत्महत्या है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा.