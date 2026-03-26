जन्मदिन पर किसान के घर पहुंचे CM मोहन, खटिया पर बैठकर खाया दाल-रोटी और बुंदेली भोजन

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन्म दिवस पर 25 मार्च को सादगी की मिसाल पेश की. उन्होंने किसान परिवार के साथ भावुक पलों में अनोखा जन्मदिन मनाया. उन्होंने सागर जिले के ग्राम मोइली में अन्नदाता परिवार के साथ बैठकर भोजन किया.

दरअसल सागर जिले के मोइली गांव में एक साधारण किसान हरि रैकवार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपने घर खाना खाने का निमंत्रण दिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिना एक पल सोचे तुरंत हामी भर दी और सीधे उनके खेत पहुंच गए. वहां, पहुंचकर उन्होंने पूरे परिवार के साथ बैठकर घर का सादा, स्वादिष्ट भोजन किया.

किसानों के साथ उठाया रोटी, दाल और सब्जी का लुत्फ

सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीएम मोहन कितनी सादगी के साथ खटिया पर बैठकर भोजन का आनंद ले रहें हैं. सीएम ने किसान की बहू के हाथ की रोटी, दाल और सब्जी का लुत्फ उठाया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिवार के बच्चों को गोद में लिया, परिवार के सदस्यों से गले मिले और हरि रैकवार की फसल व समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना. इस दौरान माहौल भावुक था. किसान हरि रैकवार भावुक होकर बोले, “मुख्यमंत्री ने आज हमें बहुत सम्मान दिया. हमारा जिंदगी भर का सपना पूरा हो गया.”

सागर जिले के मोहली में किसान भाई श्री हरिदास रैकवार जी के खेत में पहुंच कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान उन्होंने खेत में ही पेड़ की छांव में भोजन के लिए आमंत्रित किया।



वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी के साथ बुंदेली व्यंजन का आनंद लिया और यह जानकर खुशी हुई कि… pic.twitter.com/eRfDuSTw8U — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 25, 2026

डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए जन्मदिन कोई दिखावा नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच जीने और उनके दुख-दर्द समझने का मौका है. उनकी इस सरलता, सहजता और संवेदना ने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों को छू लिया. अपने मोइली गांव प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रामीणों से सीधे संवाद भी किया.

विकास की ऊंचाइयों को छू रहा प्रदेश



गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. उनका गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना यह दर्शाता है कि सरकार जनता के बीच रहकर काम कर रही है. सादगी भरे इन क्षणों में मुख्यमंत्री ने किसान परिवार के साथ बैठकर पारंपरिक भोजन किया. जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना और जनता की सेवा करना ही उनका जीवन लक्ष्य है.