Video: बीच बाजार भिड़ गए दो सांड, जमकर मचाई भीषण तबाही, मची भगदड़, देखें वीडियो

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के कटनी के एक बाजार में दो आवारा सांडों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी हिंसक थी कि पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में कई दुकानों का भारी नुकसान हो गया. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों सांडों के बीच हो रही खतरनाक लड़ाई साफ नजर आ रही है.

लोगों ने दोनों सांडों के भगाने की कोशिश की

ये घटना कटनी के एक बाजार में हुई है. दीवाली के चलते बाजार में लोगों की भीड़ साफ नजर आ रही है. इसी बीच बाजार में दो सांडों को आपस में लड़ते देखा जा सकता है. दोनों एक-दूसरे पर सींगों से हमला कर रहे हैं. दोनों सांडों में इतना गुस्सा नजर आ रहा है कि दोनों लड़ते-लड़ते दुकानों की ओर बढ़ रहे थे और दोनों सांडों ने दुकान में रखे सभी सामान को इधर-उधर फैला दिया.

वीडियो में ये भी देखा गया है कि लोग दोनों सांडों को डंडे से भगाने की कोशिश कर रहे हैं. वहां मौजूद लोग सांडों से बचकर भाग रहे हैं. वीडियो में देखा गया है कि दुकान लगाए बैठे लोगों के सामान का सांडों ने कितना नुकसान कर दिया है. वीडियो में देख सकते हैं कि दुकानदारों की मिठाई, बताशा और पूजन सामग्री की दुकानें सड़क पर बिखर गई.

लोगों ने प्रशासन पर उठाए सवाल

घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखा गया है. लोगों का कहना है कि नगर निगम की टीम खानापूर्ति कर रही है. शहर के कई इलाकों में आवारा सांड खुलेआम घूमते हैं, जिससे इस तरह के हादसे की संभावना बनती है.

इस घटना में दुकानदारों का भारी नुकसान हो गया है. लोगों ने कहा कि प्रशासन को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ताकि आगे कभी इस तरह की घटना न हो. इस वीडियो पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.