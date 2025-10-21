Video: हेयर स्ट्रेटनर से मुसीबत में फंसी महिला, मशीन में फंस गए बाल, ऐसे बची जान, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: आज के समय में हेयर स्टाइलिंग टूल्स, जैसे हेयर स्ट्रेटनर और कर्लर महिलाओं के लिए एक आम और जरूरी हिस्सा बन गए हैं, लेकिन कभी-कभी इन टूल्स के गलत इस्तेमाल से खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है, जो बालों को नुकसान भी पहुंचा सकती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के बालों में हेयर स्ट्रेटनर बहुत ही बुरी तरह फंस जाता है, जिसको निकालने के लिए लोगों को काफी कोशिश करते देखा जा सकता है.

हथौड़ी की मदद से बालों में फंसा हेयर स्ट्रेटनर तोड़ा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला, जिसके बालों में हेयर स्ट्रेटनर फंसा हुआ है. महिला के बालों से हेयर स्ट्रेटनर निकालने में दो लोग उसकी मदद करते हैं. महिला दर्द से चिल्ला रही होती है और एक व्यक्ति महिला के सिर पर फंसे हेयर स्ट्रेटनर को हथौड़ी से तोड़ता है.

A woman’s hair gets stuck in a hair straightener rescuers destroy the device to save her hair,Has this ever happened to you😅 pic.twitter.com/vtubrX1b8X — SilentOrbit (@silentblossom_) October 20, 2025

वहीं एक अन्य महिला उसके सिर के बालों को निकालने की कोशिश करती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी सावधानी के साथ सभी मिलकर महिला के सिर से हेयर स्ट्रेटनर निकाल रहे हैं.

महिला के बालों में फंसा हेयर स्ट्रेटनर निकला

हथौड़ी के इस्तेमाल से हेयर स्ट्रेटनर धीरे-धीरे टूटने लगता है और महिला के बाल बाहर निकलने लगते हैं और काफी देर की मशक्कत के बाद महिला के बालों में फंसा हेयर स्ट्रेटनर निकल जाता है, लेकिन वीडियो को देखकर यह साफ हो रहा है कि इस प्रकार के टूल्स का बड़ी सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. साथ ही लोग वीडियो को भी काफी शेयर कर रहे हैं.