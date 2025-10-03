दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, 'RSS का काम हिंदुओं को भड़काना, दंगे सरकार की नीयत...'
Digvijaya Singh News: दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस का एजेंडा सिर्फ हिन्दुओं को भड़काना है. उन्होंने कहा कि दंगे अफसरों व सरकार की नीयत पर निर्भर करते हैं.
उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आरएसएस के बिना भड़काए दंगा नहीं हो सकता है.
दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस का एजेंडा सिर्फ हिन्दुओं को भड़काना है. उन्होंने कहा कि दंगे अफसरों व सरकार की नीयत पर निर्भर करते हैं. उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव आस्था का मामला है और इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
'RSS पर चलना चाहिए केस'
कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि चंदा वसूली का करोड़ों रुपया कहां जाता है. उन्होंने कहा कि अपंजीकृत संस्था आरएसएस पर मनी लॉड्रिंग का केस चलना चाहिए. इसको लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखा है.
