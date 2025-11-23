'वोट छिनने के बाद दूसरा कदम नागरिकता छिनने का है', दिग्विजय सिंह ने BJP पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार (23 नवंबर) को पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर भ्रष्टाचार और चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया.

उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के भ्रष्ट नेता ही चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा, "देश के 272 रिटायर्ड जजों, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से चिट्ठी लिखवाई. ये ऐसे लोग हैं, जो खुद बीजेपी के सदस्य हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं. इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. इनके घर पर करोड़ों रुपए मिले हैं. ये सभी चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं."

'पूरा बेईमानी पर उतरा हुआ है चुनाव आयोग'

उन्होंने लोकतंत्र के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठकें और चर्चा करने की आगामी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा, "पूरा चुनाव आयोग बेईमानी पर उतरा हुआ है. प्रधानमंत्री को इन बातों से खुद को अलग रखना चाहिए. मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का समय आ गया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सभी को निर्देश दिया गया है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से चर्चा करें और बातचीत करें."

'...तो नहीं बचेगा लोकतंत्र'

उन्होंने देश के युवाओं से खास अपील करते हुए कहा, "हम लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे. विशेष तौर पर मेरी अपील युवा साथियों से है. सभी छात्र, युवा, जिन्हें आज के दौर में जेन-जी कहते हैं, जिनके सामने पूरा भविष्य है. हमारा समय पूरा हो गया. हमने लोकतंत्र को भोग लिया. लोकतंत्र में हमें खूब इज्जत मिली, वोट का अधिकार मिला, लेकिन, आज के दौर में सरकार एसआईआर के जरिए वोट का अधिकार छीन रही है. नागरिकता छीनने की तैयारी है. वोट छिनने के बाद दूसरा कदम नागरिकता छिनने का है. अगर इस देश में नागरिकता छिन गई और उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो यहां पर लोकतंत्र नहीं बचेगा."