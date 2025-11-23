'वही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ था', हुमायूं कबीर के बयान पर उमा भारती ने CM ममता को दी सलाह

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' बनाने के ऐलान के बाद देशभर में सियासत तेज हो गई है. बीजेपी के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था.

हुमायूं कबीर के बयान उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ''खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंटे भी गायब हो गई थीं.''

मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्यवाही करिए, बंगाल… — Uma Bharti (@umasribharti) November 23, 2025

'बाबर के नाम मस्जिद बनाने की बात करने वालों पर कार्रवाई हो'

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है. उन्होंने कहा, ''मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए, बंगाल और देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेवारी है.''

हुमायूं कबीर ने क्या कहा है?

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी. उन्होंने ये भी कहा है कि बेलडांगा में समारोह आयोजित होगा और मुस्लिम समाज के कई नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

'भारत एक हिंदू राष्ट्र लेकिन एक धर्म को नहीं मानता'

इससे पहले बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शनिवार (22 नवंबर) को कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यह किसी एक धर्म को नहीं मानता या उसके आधार पर काम नहीं करता क्योंकि यह 'अनेकता में एकता' के सिद्धांत पर विश्वास करता है. उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान ही इसकी धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है.