Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल: UCC की अफवाह का असर, चंद दिनों में हुए 35 हजार निकाह

भोपाल: UCC की अफवाह का असर, चंद दिनों में हुए 35 हजार निकाह

Bhopal News In Hindi: मध्य प्रदेश में UCC के तहत रिश्तेदारों में शादी पर रोक की अफवाह के चलते निकाह के आवेदनों में भारी उछाल आया है. वक्फ बोर्ड ने इस दावे को भ्रामक बताया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 18 Aug 2026 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारियों और अफवाहों का सीधा असर अब मुस्लिम समाज में देखने को मिल रहा है. भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अचानक से निकाह (शादी) के आवेदनों की संख्या में कई गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आलम यह है कि जो परिवार अपने बच्चों की शादी कुछ समय बाद करने की योजना बना रहे थे, वे भी UCC लागू होने के डर से जल्द से जल्द काज़ियात पहुंचकर निकाह संपन्न करा रहे हैं.

भोपाल शहर के नायब काज़ी, मुफ्ती अली क़ादर हुसैनी ने इस अप्रत्याशित वृद्धि की पुष्टि की है. उनके मुताबिक, आम दिनों में काज़ियात में रोजाना करीब 30 से 40 निकाह के आवेदन आते थे, लेकिन अफवाहों के चलते अब यह संख्या अचानक बढ़कर 200 से 300 तक पहुंच गई है. पूरे प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो सामान्य दिनों में जहां करीब 5 हज़ार निकाह होते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 35 हज़ार को भी पार कर गया है. मुफ्ती अली क़ादर लगातार मुस्लिम समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे सोशल मीडिया और अखबारों की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और बिना पूरी जानकारी के डरें नहीं.

सागर: हथियारों की सूचना पर पुलिस ने मारी रेड तो उड़े होश, घर से 3 करोड़ कैश बरामद

क्या है अफवाह और लोगों का डर?

भोपाल और आसपास के इलाकों में मुस्लिम समाज के बीच यह अफवाह तेजी से फैल गई है कि UCC कानून लागू होने के बाद रिश्तेदारों, खासकर कजिन (चचेरे/ममेरे भाई-बहन) के बीच होने वाले निकाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. इसी आशंका के चलते कई परिवारों में चिंता बनी हुई है. काज़ियात पहुंच रहे लोगों का कहना है कि वे इस भ्रम में हैं कि भविष्य में ऐसे निकाह नहीं हो पाएंगे, इसलिए आनन-फानन में शादियां तय की जा रही हैं.

वक्फ बोर्ड ने किया भ्रामक दावों का खंडन

UCC को लेकर फैली इन आशंकाओं को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि लोग UCC के प्रावधानों को पूरा पढ़े बिना ही सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी पर यकीन कर रहे हैं.

डॉ. पटेल ने समझाया कि UCC की धारा 4(4) में निषिद्ध रिश्तों के भीतर विवाह की बात जरूर कही गई है, लेकिन उसी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी धर्म की रूढ़ि, प्रथा या परंपरा ऐसे विवाह की अनुमति देती है, तो उस प्रथा के तहत विवाह पूरी तरह से मान्य रहेगा. उन्होंने बताया कि कानून के हिंदी संस्करण की एक पंक्ति में पहले जो त्रुटि थी, उसे सुधार लिया गया है. इसलिए, मुस्लिम समाज में कजिन के बीच होने वाले निकाह पर रोक लगने की बात पूरी तरह निराधार है.

काज़ी और वक्फ बोर्ड दोनों ने ही आम जनता से अपील की है कि अफवाहों के बहकावे में आकर जल्दबाजी में फैसले न लें, बल्कि कानून के वास्तविक प्रावधानों को समझें.

धार: हॉस्टल से निकलकर आधी रात थाने पहुंचीं छात्राएं, बताई समस्याएं

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
भोपाल: UCC की अफवाह का असर, चंद दिनों में हुए 35 हजार निकाह
भोपाल: UCC की अफवाह का असर, चंद दिनों में हुए 35 हजार निकाह
मध्य प्रदेश
सागर: हथियारों की सूचना पर पुलिस ने मारी रेड तो उड़े होश, घर से 3 करोड़ कैश बरामद
सागर: हथियारों की सूचना पर पुलिस ने मारी रेड तो उड़े होश, घर से 3 करोड़ कैश बरामद
मध्य प्रदेश
धार: हॉस्टल से निकलकर आधी रात थाने पहुंचीं छात्राएं, बताई समस्याएं
धार: हॉस्टल से निकलकर आधी रात थाने पहुंचीं छात्राएं, बताई समस्याएं
मध्य प्रदेश
महाकाल मंदिर के पुल पर 300 सुरक्षा गार्ड्स एकसाथ कूदे! Viral Video से उठी चर्चा
महाकाल मंदिर के पुल पर 300 सुरक्षा गार्ड्स एकसाथ कूदे! Viral Video से उठी चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
दिल्ली NCR
'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार
'कहां हैं कुलदीप कुमार?', AAP का सवाल, जल्द सुनवाई को HC तैयार
क्रिकेट
सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इंडिया
अल नीनो से मंडराया सूखे का खतरा, मंहगी हो सकती है आम आदमी की थाली
अल नीनो से मंडराया सूखे का खतरा, मंहगी हो सकती है आम आदमी की थाली
ट्रेंडिंग
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बार रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बार रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
ऑटो
50 हजार डाउन पेमेंट पर Swift खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें
50 हजार डाउन पेमेंट पर Swift खरीदें तो हर महीने कितनी EMI? जानें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget