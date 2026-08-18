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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर में हैवान बना पति, पहले पत्नी की हत्या की, फिर बेटा-बेटी को तालाब में फेंका

इंदौर में हैवान बना पति, पहले पत्नी की हत्या की, फिर बेटा-बेटी को तालाब में फेंका

Indore News In Hindi: इंदौर में चरित्र शंका में एक पिता ने पत्नी और बेटी की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिए. 8 साल के बेटे ने मरने का नाटक कर अपनी जान बचाई. आरोपी गिरफ्तार.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 18 Aug 2026 06:31 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. शहर के कनाडिया थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद और शक के चलते एक कलयुगी पिता ने अपनी पत्नी और मासूम बेटी को खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने हत्या के बाद दोनों के शवों को तालाब में फेंक दिया.

इतना ही नहीं, इस हैवान पिता ने अपने 8 साल के बेटे को भी मारने के इरादे से तालाब में फेंका था, लेकिन मासूम बच्चे ने गजब की सूझबूझ दिखाते हुए मरने का नाटक किया और झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचा ली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एसडीआरएफ (SDRF) की मदद से मां-बेटी के शव तालाब से बरामद कर लिए हैं.

'पापा ने पहले मम्मी को मारा, फिर दीदी को'

इस दर्दनाक दोहरे हत्याकांड का इकलौता चश्मदीद 8 वर्षीय मासूम अजय है. डर और भारी सदमे से कांपते हुए अजय ने पुलिस को जो दास्तां सुनाई, उसे सुनकर हर किसी का दिल पसीज गया. बच्चे ने बताया, "घर में मम्मी-पापा का झगड़ा हुआ था. इसके बाद पापा ने पहले मम्मी को मारा, फिर दीदी को भी तालाब में फेंक दिया." जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में अजय ने अपनी आंखों के सामने अपना परिवार उजड़ते देखा. बच्चे ने बताया कि पिता ने उसे भी मरने के लिए गहरे पानी में फेंक दिया था, लेकिन उसने मरने का नाटक किया और किनारे पर मौजूद झाड़ियों को पकड़कर छिप गया. अंधेरा होने के बाद वह वहां से सुरक्षित निकला और पुलिस तक पहुंचा.

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साड़ी से घोंटा गला, चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

पुलिस जांच के अनुसार, हत्यारे आरोपी की पहचान सुनील चौहान के रूप में हुई है. पेशे से ड्राइवर सुनील मूल रूप से देवास जिले का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि सुनील और उसकी पत्नी अनीता के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि अनीता के मोबाइल पर कई लोगों से बातचीत करने को लेकर सुनील उस पर शक करता था. घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर दोनों में तीखी बहस हुई थी.

आरोप है कि विवाद के बाद सुनील पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर तालाब के पास गया. वहां उसने अनीता की साड़ी के पल्लू से ही उसका गला घोंट दिया और फिर उसके शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. इसके बाद उसने अपनी बेटी माही को गहरे तालाब में धकेल दिया.

आत्महत्या की कोशिश करते समय पुलिस ने दबोचा

दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम देने के कुछ देर बाद आरोपी सुनील को अपने किए पर पछतावा हुआ. उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मासूम अजय की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे ऐसा करने से पहले ही हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सुनील चौहान से विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है ताकि पूरे घटनाक्रम की असल वजह पूरी तरह से साफ हो सके.

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Published at : 18 Aug 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Indore News MP News
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