धार में बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग रची खूनी साजिश, इकलौते बेटे की मौत पर मां का फूटा गुस्सा

मध्य प्रदेश के धार जिले से एक खौफनाक हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी. यह मामला धार जिले के राजोद थाना क्षेत्र में का है जहां इस हत्या ने अब एक क्राइम मिस्ट्री का रूप ले लिया है. मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो पूरे समाज को झकझोर रहे हैं.

इस हत्याकांड का सबसे दर्दनाक पहलू है एक मां का दर्द है, जिसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया. बेटे की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है. गम और गुस्से में डूबी मां ने बहू प्रियंका पुरोहित के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उसे फांसी नहीं मिली तो वह खुद कानून हाथ में लेने को मजबूर हो जाएगी. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पत्नी प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की साजिश रची.

कैसे करवाई हत्या?

आरोप है कि कमलेश ने अपने साथी सुरेन्द्र भाटी को एक लाख रुपये की सुपारी देकर देवकृष्ण की हत्या करवाई और इसे लूट का रूप देने की कोशिश की गई. परिवार के अनुसार, घटना वाली रात घर में देर रात तक विवाद होता रहा, लेकिन असली साजिश से परिवार को अनजान रखा गया. चार घंटे बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, तब घटना की जानकारी दी गई. सूत्रों के मुताबिक, मौके से कुछ संदिग्ध वस्तुएं और एक पाउडर भी बरामद हुए हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि शायद हत्या से पहले घरवालों को बेहोश करने की कोशिश की गई हो.

हालांकि, इस संबंध में पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पड़ोसियों के अनुसार, आरोपी पत्नी पिछले कुछ दिनों से गांव में सामान्य व्यवहार कर रही थी, जिससे किसी को शक नहीं हुआ. लेकिन पुलिस को मोबाइल डाटा और तकनीकी साक्ष्यों से कई अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर यह पूरा मामला खुलकर सामने आया.