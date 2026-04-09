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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: रतलाम कांग्रेस पार्षद के खिलाफ FIR, सावरकर को बताया था देशद्रोही, नगर निगम में मचा बवाल

MP News: रतलाम कांग्रेस पार्षद के खिलाफ FIR, सावरकर को बताया था देशद्रोही, नगर निगम में मचा बवाल

Ratlam News: कांग्रेस पार्षद सलीम बागबान द्वारा वीडी सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पिणी करने के मामले में FIR दर्ज हुई है. उन्होंने सावरकर को 'देशद्रोही' करार दिया जिसके बाद नगर निगम में हंगामा शुरू हो गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Apr 2026 08:36 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के रतलाम नगर निगम में कांग्रेस पार्षद सलीम बागबान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. आरोप है कि उ्नहोंने निगम सम्मेलन में वीडी सावरकर को 'देशद्रोही' कहा था. इसके बाद बीजेपी पार्षद विशाल शर्मा की शिकात पर कांग्रेस पार्षद के खिलाफ स्टेशन रोड थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है. 

कांग्रेस पार्षद पर 'विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाली झूठी जानकारी देने' वाली धारा 353(2) सहित कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है. ऐसे में कांग्रेस पार्षद को वीडी सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया.

नगर निगम मचा भयंकर बवाल

यह मामला नगर निगम सम्मेलन का है, जहां पार्षद सलीम बागबान ने विनायक दामोदर सावरकर को देशद्रोही कह दिया था. उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया और नगर निगम में संग्राम छिड़ गया. बीजेपी पार्षदों ने 'वीर सावरकर जिंदाबाद' के नारे लगाए और दोनों दलों ने एक दूसरे के पुतले जलाए थे.

दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा 

एडिशनल एसपी रतलाम विवेक कुमार ने जानाकारी दी है कि बीजेपी पार्षद विशाल शर्मा ने स्टेशन रोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिन धाराओं में सलीम बागबान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनमें दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा या जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान है.

Input By : अफसर खान
Published at : 09 Apr 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Ratlam News MP News CONGRESS
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