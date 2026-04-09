Chhindwara News: पेंच नदी में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई, खनिज विभाग की टीम पर हमला, आरोपी फरार

छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र के ग्राम बाड़ीवाड़ा स्थित पेंच नदी में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनिज विभाग की टीम पर हमला करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है. इस दौरान आरोपियों ने टीम के साथ धक्का-मुक्की की.

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

टीम को देखकर ट्रैक्टर से कूदकर भागा चालक

मंगलवार (7 अप्रैल) को सहायक खनिज अधिकारी स्नेहलता ठवरे को बाड़ीवाड़ा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद वे अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचीं. जांच के दौरान दो ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में संलिप्त पाए गए. इनमें से एक ट्रैक्टर (MP28ZA9926) और दूसरा बिना नंबर का मैसी कंपनी का ट्रैक्टर था. जिनमें करीब 33 घन मीटर रेत भरी हुई थी. टीम को देखकर एक चालक वाहन से कूदकर भाग गया.

हाथापाई में जवानों को भी आईं मामूली चोटें

कार्रवाई के दौरान वाहन मालिक पंकज वर्मा मौके पर पहुंचा और होमगार्ड जवानों के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इस हाथापाई में जवानों को मामूली चोटें भी आईं. आरोपी ने टीम को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और अपना ट्रैक्टर लेकर खेतों के रास्ते फरार हो गया. वहीं, दूसरे ट्रैक्टर के चालक ने भी रेत खाली कर भागने का प्रयास किया. जिसका पीछा कर टीम ने उसे जब्त कर लिया.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही चांद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. खनिज विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज वर्मा और अन्य अज्ञात चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. घटना के फोटो और वीडियो साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपे गए हैं. मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता कर रहे हैं और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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