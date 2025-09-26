हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: सिंगरौली में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, बीजेपी विधायक पर की थी ये टिप्पणी, जानें- पूरा विवाद

MP: सिंगरौली में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, बीजेपी विधायक पर की थी ये टिप्पणी, जानें- पूरा विवाद

MP Politics: BJP विधायक के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा सिंगरौली में गिरफ्तार हुए. पुलिस ने उन्हें एससी/एसटी अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: हसनैन | Updated at : 26 Sep 2025 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में BJP विधायक राजेंद्र मेश्राम (Rajendra Meshram) के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा (Bhaskar Mishra) को पुलिस ने 25 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया. ये मामला सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है और अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

बता दें कि देवसर के बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम ने 21 सितंबर को वैधन पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा ने जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे समाज में तनाव फैल सकता है. इस पर पुलिस ने SC/ST(अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया. नगर पुलिस अधीक्षक पुन्नू सिंह परस्ते ने बताया कि भास्कर मिश्रा के खिलाफ पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

वीडियो सामने आने पर हुआ बवाल

दरअसल भास्कर मिश्रा की कथित टिप्पणी का एक वीडियो 12 सितंबर को सामने आया था, जिसके बाद BJP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कठोर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने जांच के बाद भास्कर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इस घटना के बाद सिंगरौली जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पीटीआई के अनुसार, BJP नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि किसी को भी जाति आधारित अपशब्दों का उपयोग करने का अधिकार नहीं है.

विपक्षी कांग्रेस ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और कहा कि एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी को जानबूझकर जाति से जोड़ा जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने इसे BJP द्वारा दबाव बनाने की रणनीति करार दिया. वहीं BJP का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई पूरी तरह सही है और समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम जरूरी है.

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 07:24 AM (IST)
Tags :
Singrauli News MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Pak Vs Ban: हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
Pak Vs Ban: हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
जनरल नॉलेज
310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?
310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?
नौकरी
लॉ पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर, तुरंत करें UP में निकली इस भर्ती के लिए आवेदन
लॉ पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर, तुरंत करें UP में निकली इस भर्ती के लिए आवेदन
हेल्थ
Diet Tips for Men: 30 के बाद पुरुषों को डाइट में करना चाहिए ये बदलाव, वरना जल्दी आ जाएगा बुढ़ापा
30 के बाद पुरुषों को डाइट में करना चाहिए ये बदलाव, वरना जल्दी आ जाएगा बुढ़ापा
महाराष्ट्र
Mharashtra Monsoon: महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर से पहले नहीं जाएगा मानसून, फिर से बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी
महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर से पहले नहीं जाएगा मानसून, फिर से बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget