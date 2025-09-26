मध्य प्रदेश के सिंगरौली में BJP विधायक राजेंद्र मेश्राम (Rajendra Meshram) के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा (Bhaskar Mishra) को पुलिस ने 25 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया. ये मामला सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है और अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

बता दें कि देवसर के बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम ने 21 सितंबर को वैधन पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा ने जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे समाज में तनाव फैल सकता है. इस पर पुलिस ने SC/ST(अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया. नगर पुलिस अधीक्षक पुन्नू सिंह परस्ते ने बताया कि भास्कर मिश्रा के खिलाफ पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

वीडियो सामने आने पर हुआ बवाल

दरअसल भास्कर मिश्रा की कथित टिप्पणी का एक वीडियो 12 सितंबर को सामने आया था, जिसके बाद BJP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कठोर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने जांच के बाद भास्कर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इस घटना के बाद सिंगरौली जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पीटीआई के अनुसार, BJP नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि किसी को भी जाति आधारित अपशब्दों का उपयोग करने का अधिकार नहीं है.

विपक्षी कांग्रेस ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और कहा कि एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी को जानबूझकर जाति से जोड़ा जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने इसे BJP द्वारा दबाव बनाने की रणनीति करार दिया. वहीं BJP का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई पूरी तरह सही है और समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम जरूरी है.