सागर में CM मोहन यादव ने दी 200 करोड़ से अधिक की सौगात, छात्रों संग खेला शतरंज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार (25 सितंबर) को कुछ अलग अंदाज में दिखे, वो बच्चों के साथ शतरंज खेलने बैठ गए. उसके बाद बच्चे को दुलारा और प्रोत्साहित किया. सागर जिले के जैसीनगर में सीएम डॉ. मोहन यादव ने 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न प्रदर्शनी स्टाल लगे हुए थे. उन्हीं में एक शतरंज खेल को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन शतरंज का स्टॉल लगा हुआ था.

कलेक्टर ने शुरू किया है मिशन शतरंज

कलेक्टर संदीप जी आर की अभिनव पहल के माध्यम से जिले के स्कूलों में शतरंज सिखाने का कार्य शुरू किया गया है. इसी को गुरुवार को जैसीनगर में आयोजित कार्यक्रम प्रदर्शनी में स्टूडेंट्स को शतरंज खेलते हुए प्रदर्शनी स्थल पर रखा गया था.

छात्र के साथ बैठकर शतरंज खेलने लगे सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शतरंज का स्टॉल देखकर तुरंत ही छात्र भौतिक सिंह जाट के साथ बैठकर शतरंज खेलने लगे. उन्होंने सबसे पहले सफेद गोटी को चुना और खेलना शुरू किया. खेल में राजा, रानी, ऊंट, घोड़ा, हाथी, प्यादा गोटियों को चलना शुरू किया.

शतरंज से छात्र-छात्राओं का मानसिक विकास होगा- मोहन यादव

CM को खेलते देख मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत हैरान रह गए और कहा कि आज मैने पहली बार मुख्यमंत्री को शतरंज खेलते देखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए अच्छी पहल है. इससे छात्र-छात्राओं का मानसिक विकास होगा, जिससे वह आगे बढ़ सकेंगे.

जैसीनगर का नाम 'जय शिवनगर' करने की घोषणा

इसके साथ ही सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, ''जैसीनगर का नाम 'जय शिवनगर' करने की घोषणा करता हूं. आज परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर सागर जिले के जैसीनगर में अन्न सुरक्षा संकल्प समारोह अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से 'मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम' का शुभारंभ किया.''

उन्होंने आगे बताया, ''लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं. साथ ही स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजनांतर्गत 'सिंगल विंडो पोर्टल' का शुभारंभ भी किया.''