मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में अपने छोटे पुत्र डॉ. अभिमन्यु का पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न कर सामाजिक सरोकार, समरसता और सादगी की मिसाल पेश की. इस सामूहिक विवाह समारोह में कई बड़े नाम शामिल हुए.

इस अवसर पर योग गुरू स्वामी रामदेव ने 21 जोड़ों का विवाह संस्कार मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया. मुख्यमंत्री के इस कदम को देशभर में अनुकरणीय माना जा रहा है, जिससे शादियों में होने वाले अपव्यय को रोका जा सकेगा और मध्यम एवं निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रेरणा मिलेगी.

सामूहिक विवाह समारोह की विशेषताएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पुत्र डॉ. अभिमन्यु और डॉ. इशिता ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में परिणय सूत्र में बंधे. कार्यक्रम में एक ही पंडाल में आमजन और मुख्यमंत्री के परिवार का विवाह सम्पन्न हुआ, जिससे समानता और आत्मीयता का संदेश गया. वहीं राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने नव-दंपतियों को बधाई दी और कहा कि मुख्यमंत्री ने सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है.





अतिथियों का स्वागत और सहभागिता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समारोह में पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि प्रदेश में सनातन परंपरा के अनुसार विवाह समारोह हो रहे हैं. सामूहिक विवाह में समाज के सभी वर्गों के नव-दंपति शामिल हुए, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वर-वधू भी सम्मिलित थे.





संतों और समाजिक संगठनों का योगदान

समारोह में पं. धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल रहे उन्होंने कहा कि कम खर्च वाले और सामूहिक विवाह समारोह को बढ़ावा मिलना चाहिए और यह समाज को नवाचारी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है. वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी और जूना अखाड़ा के प्रमुख संरक्षक स्वामी हरि गिरि महाराज ने सभी नव-दंपतियों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की. सभी नव-दंपतियों ने संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और भोजन व्यवस्था सामूहिक विवाह समारोह की भावना के अनुरूप सम्पन्न हुई.





प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, अन्य मंत्रीगण और विधायक उपस्थित रहे. उन्होंने नव-दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके वैवाहिक जीवन की मंगलकामना की. स्थानीय पुलिस, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहयोग प्रदान किया.