हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, सरकार ला रही 2 अहम विधेयक, विपक्ष भी घेरने के लिए तैयार

MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, सरकार ला रही 2 अहम विधेयक, विपक्ष भी घेरने के लिए तैयार

MP Assembly Winter Session: मध्य प्रदेश की सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 लाने जा रही है. इसके साथ ही सरकार अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज (01 दिसंबर) से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा. प्रदेश की मोहन यादव की सरकार इस दौरान करीब 10 हजार करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी. सरकार सदन में नगरपालिका अध्यक्ष के सीधे चुनाव से संबंधित विधेयक के अलावा दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025 ला सकती है. उधर विपक्ष ने भी सरकार को कई अहम मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी की है.

नगरपालिका अध्यक्ष के सीधे चुनाव से संबंधित विधेयक

मोहन यादव की सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 लाने जा रही है. सत्र में इस संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है. हालांकि नगरपालिका अध्यक्षों को चुनने का तरीका बदलने का संशोधन पहले ही एमपी कैबिनेट से मंजूर हो चुका है. नए प्रावधान के मुताबिक अध्यक्षों को सीधे जनता चुन सकेगी और असंतोष की स्थिति में उन्हें वापस बुलाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी.

दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025

मध्य प्रदेश की सरकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1956 में भी संशोधन करने की तैयारी में है. इस संशोधन के बाद राज्य में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या कोई दूसरी कमर्शियल यूनिट खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने होंगे. इसके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी. 

वहीं, कर्मचारियों को हफ्ते में अनिवार्य तौर से एक छुट्टी देनी होगी. यानी किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही काम लिया जा सकता है. गुमास्ता लाइसेंस की फीस 100–500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है. बड़े प्रतिष्ठानों और होटलों के लिए अधिक फी भी तय किए जाने की संभावना है.

कांग्रेस इन मुद्दों को सदन में उठाएगी!

उधर, विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए तैयार दिख रही है. वो कई मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठा सकती है. भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर रविवार (30 नवंबर) को मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक में बीजेपी सरकार की नाकामी और वादाखिलाफी को लेकर चर्चा की गई. कांग्रेस इन मुद्दों को सदन में उठा सकती है-

  • मध्य प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा
  • छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला
  • कानून-व्यवस्था से जुड़ा मसला
  • किसान और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे
  • घोटाले-भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे
  • SIR और BLOs की मौत का मसला

शीतकालीन सत्र के दौरान कुल चार बैठकें होंगी. तीन दिसंबर को सत्र नहीं चलेगा क्योंकि इस दिन भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है. डॉ. मोहन यादव की सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित की हुई है.

और पढ़ें
Published at : 01 Dec 2025 07:02 AM (IST)
Tags :
MP Assembly MP News MOHAN YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Ind Vs SA 1st ODI Highlights: कोहली का 52वां शतक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया
Ind Vs SA 1st ODI Highlights: कोहली का 52वां शतक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया
बॉलीवुड
'अमिताभ बच्चन की मुझसे अलग पर्सनैलिटी है', क्यों अपनी राय नहीं रखते बिग बी, जया बच्चन ने बताया
'अमिताभ बच्चन की मुझसे अलग पर्सनैलिटी है', क्यों अपनी राय नहीं रखते बिग बी, जया बच्चन ने बताया
विश्व
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, PM मोदी की लीडरशिप में क्या बदलाव आया?
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, 2014 के बाद कितने बदले?
दिल्ली NCR
दिल्ली MCD उपचुनाव में किस वार्ड में हुई कितनी वोटिंग? अब इस दिन आएंगे नतीजे
दिल्ली MCD उपचुनाव में किस वार्ड में हुई कितनी वोटिंग? अब इस दिन आएंगे नतीजे
Advertisement

वीडियोज

Ditwah Cyclone: भारत के कितने करीब 'दितवाह' | Breaking | Ditwah
Crime News: प्रेमी की लाश से 7 फेरों की कसम | Sansani
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र कितना ठंडा, कितना गरम? | Rahul Gandhi | PM Modi
Parliament Winter Session: SIR टू FIR.. संसद में संग्राम जोरदार! | NDA | UP SIR | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: देश में वंदे मातरम् जरूरी... संसद मेंक्यों दूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेशण |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
Ind Vs SA 1st ODI Highlights: कोहली का 52वां शतक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया
Ind Vs SA 1st ODI Highlights: कोहली का 52वां शतक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया
बॉलीवुड
'अमिताभ बच्चन की मुझसे अलग पर्सनैलिटी है', क्यों अपनी राय नहीं रखते बिग बी, जया बच्चन ने बताया
'अमिताभ बच्चन की मुझसे अलग पर्सनैलिटी है', क्यों अपनी राय नहीं रखते बिग बी, जया बच्चन ने बताया
विश्व
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, PM मोदी की लीडरशिप में क्या बदलाव आया?
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, 2014 के बाद कितने बदले?
दिल्ली NCR
दिल्ली MCD उपचुनाव में किस वार्ड में हुई कितनी वोटिंग? अब इस दिन आएंगे नतीजे
दिल्ली MCD उपचुनाव में किस वार्ड में हुई कितनी वोटिंग? अब इस दिन आएंगे नतीजे
इंडिया
भारत ने दूसरी बार रद्द किया लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट, चीन ने समंदर में तैनात कर दिए थे जासूसी जहाज
भारत ने दूसरी बार रद्द किया लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट, चीन ने समंदर में तैनात कर दिए थे जासूसी जहाज
बॉलीवुड
Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' हिट होने से दूर और फ्लॉप के करीब? जानें दोनों का हाल
'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' हिट होने से दूर और फ्लॉप के करीब? जानें दोनों का हाल
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
ट्रेंडिंग
रील बनाते-बनाते सड़क पर लेट गई लड़की, पीछे ऑटो-बाइकों की लगी भीड़, भड़क उठे यूजर्स- वीडियो वायरल
रील बनाते-बनाते सड़क पर लेट गई लड़की, पीछे ऑटो-बाइकों की लगी भीड़, भड़क उठे यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget