मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कुंडीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धरमटेकड़ी चौकी में कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई में लापरवाही का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि शिकायत देने के कई घंटे तक पुलिस ने न एफआईआर दर्ज की और न ही आरोपी के खिलाफ कोई कदम उठाया. परिजनों की छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू को दखल देना पड़ा.

शिकायत पर देर के बाद परिजन हुए परेशान

जानकारी के अनुसार इलाके का एक युवक काफी समय से छात्रा को परेशान कर रहा था. छात्रा के माता-पिता ने शुक्रवार दोपहर चौकी में लिखित शिकायत दी, लेकिन शाम तक भी पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की. लंबे इंतजार के बाद छात्रा के पिता भावुक हो गए और रोते हुए सांसद साहू से मदद मांगी.

सांसद की चौकी में सक्रियता

शिकायत मिलने के बाद सांसद बंटी साहू सीधा चौकी पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सख्त लहजे में पूछा कि शिकायत पर कार्रवाई क्यों टाली गई. मामले को लेकर सांसद नाराज हो गए और चौकी परिसर में धरने पर बैठने की तैयारी करने लगे. हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया और तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सांसद ने धरना नहीं दिया.

पुलिस कार्रवाई और जांच शुरू

पुलिस ने देर रात जानकारी दी कि छेड़छाड़ के आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी गई है. वहीं, शिकायत दर्ज करने में देरी के लिए चौकी प्रभारी अविनाश पारधी और स्टाफ की विभागीय जांच भी होगी.

पुलिस चौकी प्रभारी अविनाश पारधे ने बताया कि बीती रात गोलू उर्फ रेखन सिंह डेहेरिया के साथ नीलेश ककोड़िया, मनीष ककोड़िया और दो अन्य साथियों ने मारपीट की थी. गोलू के चेहरे पर काफी चोट आई थी. इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था. बच्ची के साथ छेड़छाड़ को लेकर आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की थी.

आज सुबह पीड़िता अपने परिवार के साथ थाने पहुंची थी, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी किसी अन्य मामले में जाने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकीं. इसके बाद चौकी से पीड़ित पक्ष को बुलाया गया और महिला अधिकारी की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया. आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है.