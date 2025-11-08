हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CM मोहन यादव का बिहार में धुंआधार प्रचार, बोले- 'NDA के 5 नेता पांडवों की तरह...'

CM मोहन यादव का बिहार में धुंआधार प्रचार, बोले- 'NDA के 5 नेता पांडवों की तरह...'

Bihar Assembly Election: एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार के बेलहर में एनडीए उम्मीदवार मनोज यादव के समर्थन में चुनावी रैली की. उन्होंने जनता से मनोज यादव को भारी मतों से जिताने की अपील की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बांका जिले के बेलहर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया. उन्होंने यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रत्याशी श्री मनोज यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए जनता से उन्हें "प्रचंड विजय का तिलक" लगाने की अपील की.

सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में बिहार एनडीए की 5-दलीय एकजुटता पर विशेष जोर दिया. उन्होंने इस गठबंधन की मजबूती की तुलना महाभारत के पांडवों से करते हुए कहा, "पांडवों के साथ भगवान श्रीकृष्ण खड़े थे तो उनकी जीत तय थी. बिहार में भी हमारे पांच नेता- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एकजुट हैं."

इस दमदार तुलना के साथ, सीएम यादव ने पूरे आत्मविश्वास से दावा किया कि "NDA की विजय अटल है."

'मजबूत नेतृत्व ही बिहार के विकास की है गारंटी'

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र और राज्य सरकार के 'डबल इंजन' मॉडल की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, "यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पटना से, यह जोड़ी मजबूती के साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार चला रही है." उन्होंने कहा कि यह मजबूत नेतृत्व ही बिहार के विकास की गारंटी है.

'5-दलीय गठबंधन की एकजुटता ही जीत का मुख्य आधार'

सीएम यादव का यह दौरा बेलहर विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार मनोज यादव की स्थिति को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है, जहां उन्होंने 5-दलीय गठबंधन की एकजुटता को जीत का मुख्य आधार बताया.

Published at : 08 Nov 2025 06:13 PM (IST)
MOHAN YADAV Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
