समस्तीपुर में सड़क पर VVPAT की पर्चियां मिलने से हड़कंप, चुनाव आयोग ने लिया ये एक्शन

बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा में शनिवार (8 नवंबर) को KSR कॉलेज सड़क किनारे वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में पर्चियां फेंकी हुई मिली. घटना पर तुरंत प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे. विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में पर्चियों को जब्त कर लिया गया. इस घटना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साथ जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निंलबित कर दिया गया.

समस्तीपुर जिला प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया, जब सूचना मिली कि सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के गुड़मा गांव में कूड़े के ढेर में हजारों की संख्या में वीवीपैट पर्चियां पड़ी हैं. जिला प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. विधानसभा के प्रत्याशियों को भी मौके पर बुलाया गया.

घटना पर जिलाधिकारी ने शुरू की प्रशासनिक कार्रवाई

घटनास्थल पर प्रशासनिक टीम ने वीवीपैट की पर्चियों को अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की. जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिली कि सरायरंजन थाना क्षेत्र में वीवीपैट की पर्चियां कूड़े के ढेर में पाई गई हैं. उन्होंने कहा कि यह टेक्निकल मामला है और जांच के बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी.

उन्होंने यह भी कहा कि कमीशनिंग के दौरान मॉक पोल भी होता है. लगभग 5 प्रतिशत मशीनों पर एक हजार का मॉक पोल होता है, जिसमें उम्मीदवारों की कमीशनिंग के समय भी हर बटन को दबाकर सिंबल की जांच की जाती है.

जिला प्रशासन ने पोस्ट के जरिए दी यह जानकारी

शनिवार (8.11.2025) को सरायरंजन थानान्तर्गत ग्राम-गुड़मा में कूड़े की ढेर से कुछ Shredded एवं Unshredded तथाकथित चुनाव संबंधी पर्चिया मिलने का मामला प्रकाश में आया है. तत्काल जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया गया.

आगे कहा कि विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में उक्त पर्चियों को विधिवत जब्त करवाया गया है. उक्त स्थल सरायरंजन विधानसभा स्थित Dispatch Centre से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है. उक्त घटना के संदर्भ में सरायरंजन थाना में विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान कराई जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है.

समस्तीपुर एसपी ने घटना पर क्या कहा?

समस्तीपुर के एसपी ने बयान जारी कर कहा, "शनिवार को सरायरंजन थाना के अंतर्गत ग्राम-गुड़मा में कूड़े की ढेर से कुछ कटी और बिना कटी हुई चुनाव संबंधी तथाकथित पर्चियां मिलने का मामला प्रकाश में आया. विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में सभी पर्चियों को जब्त कराया गया. यह स्थान सरायरंजन विधानसभा स्थित डिस्पैच सेंटर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है."

उन्होंने आगे कहा, "इस घटना के संदर्भ में सरायरंजन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जरूरी कार्रवाई कराई जा रही है. जिला प्रशासन की ओर से लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है."

आरजेडी ने दी प्रतिक्रिया

इस घटना को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में वीवीपैट पर्चियां मिलीं. कब, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है?"