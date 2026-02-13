हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भोपाल: 11वीं की छात्रा से 4 कारों में रेप, ब्लैकमेल कर मांगे 1 लाख, 2 आरोपी गिरफ्तार

भोपाल: 11वीं की छात्रा से 4 कारों में रेप, ब्लैकमेल कर मांगे 1 लाख, 2 आरोपी गिरफ्तार

Bhopal News: इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी की टीम न केवल इस घटना की बारीकियों की जांच करेगी, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि क्या इन आरोपियों ने किसी और युवती को भी अपना शिकार बनाया है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Feb 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कोहेफिजा थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ दरिंदगी, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया.

वहीं इस मामले में अब भोपाल पुलिस प्रशासन ने अब सख्त रुख इख्तियार किया है. मामले की गहराई से तहकीकात करने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी (Special Investigation Team) का गठन किया गया है. यह एसआईटी टीटी नगर ACP अंकिता खातरकर के नेतृत्व में जांच करेगी, जिसमें महिला थाना प्रभारी और कोहेफिजा थाना प्रभारी समेत कुल चार सदस्यों को शामिल किया गया है.

एसआईटी की टीम न केवल इस घटना की बारीकियों की जांच करेगी, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि क्या इन आरोपियों ने किसी और युवती को भी अपना शिकार बनाया है. टीम इस बात की भी पड़ताल करेगी कि आरोपी और पीड़िता पहली बार संपर्क में कैसे आए और इसके पीछे किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरी घटना तब शुरू हुई जब शाहपुरा के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की जान-पहचान उसकी एक सहेली के जरिए औसाफ अली खान नाम के युवक से हुई.औसाफ ने छात्रा को दोस्ती के जाल में फंसाया और उसे घुमाने के बहाने खानूगांव के सुनसान इलाके में ले गया और वहां उसने कार में छात्रा के साथ रेप किया.

इस दौरान ओसाफ का दोस्त माज खान भी वहां मौजूद था, जिसने पहले से तय प्लानिंग के तहत कार के बाहर से अंधेरे में छिपकर छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया. वारदात के बाद आरोपियों ने छात्रा को बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और छात्रा से 1 लाख रुपये की मोटी रकम मांगी. डरी-सहमी छात्रा ने किसी तरह 40 हजार रुपये उन्हें दे भी दिए, लेकिन आरोपियों की दरिंदगी कम नहीं हुई.

दोस्त को भेजा प्राइवेट वीडियो

वहीं जब छात्रा ने आरोपी को ब्लॉक किया तो ओसाफ ने वह निजी वीडियो उसके दोस्तों को भेज दिया और उस पर धर्म परिवर्तन का मानसिक दबाव बनाने लगा. परेशान होकर छात्रा ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद हिंदू संगठनों के सहयोग से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी औसाफ और उसके साथी माज खान को गिरफ्तार कर लिया है.

70 लाख रुपये की चारों कारें जब्त

माज खान, जो एक जिम संचालक है, उसकी भूमिका इस पूरे कांड में बेहद संदिग्ध पाई गई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से सियाज, स्विफ्ट, होंडा सिटी और थार जैसी महंगी कारें जब्त की हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपये है.

हेड कांस्टेबल सस्पेंड

आरोप है कि इन्हीं कारों का इस्तेमाल छात्रा के साथ दरिंदगी करने और वीडियो बनाने के लिए किया गया था. इस मामले में कोहेफिजा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल ज्ञानेंद्र द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन पर आरोपी माज को गोपनीय सूचनाएं देने और उसके साथ सांठगांठ रखने के गंभीर आरोप हैं.

कोर्ट में वकीलों ने कर दी पिटाई

आरोपी ओसाफ को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया. छात्रा के साथ हुई इस करतूत से नाराज वकीलों ने आरोपी को घेरकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे पुलिस को उसे बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. एसआईटी अब पीड़िता से मुलाकात भी करेगी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों के अन्य दोस्त भी इस घिनौने कृत्य में शामिल थे या उन्हें इन वीडियो के बारे में जानकारी थी.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 13 Feb 2026 08:59 PM (IST)
Madhya Pradesh Police MP News Bhopal News
