इंदौर के बड़े व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, मांगे फिरौती के 5 करोड़ रुपये

इंदौर शहर के उपनगर महू के प्रतिष्ठित व्यापारी और हॉस्पिटलिटी का बिजनेस चलाने वाले मेवाड़ा परिवार के बेटे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा पांच करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित ने महू के एडिशनल एसपी को शिकायती आवेदन दिया है, पुलिस फोन पर मिली धमकी के आधार पर जांच में जुट गई है.

दरअसल, महू के प्रतिष्ठित मेवाड़ा परिवार के बिजनेसमैन विक्रम मेवाड़ा को फोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे ने फोन पर गोवा में खरीदी गई करोड़ों की प्रॉपर्टी के नाम पर धमकाया और पांच करोड़ रुपए लॉरेंस गैंग को देने की बात कही है. धमकी से घबराए विक्रम और परिजनों ने मामले की जानकारी महू के एडिशनल एस पी रूपेश द्विवेदी को दी है, जिसके बाद पुलिस ने विक्रम के मोबाइल पर धमकी देने वाले नंबर के आधार पर जांच शुरू की है.

स्क्रीन पर नहीं दिख रहे थे नंबर

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस नंबर से यह कॉल आया था वह स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा था. साथ ही उस पर प्राइवेट नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, धमकी देने वाले ने करीब डेढ़ मिनट तक बात की और विक्रम को गोवा में खरीदी गई करोड़ों की प्रॉपर्टी की डिटेल के आधार पर धमकाया और पांच करोड़ रुपए लॉरेंस गैंग को देने की बात कही. साथ ही यह भी धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें.

बढ़ाई गई सुरक्षा

वहीं घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद विक्रम और उनके परिजनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और उनके प्रतिष्ठानों पर निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं. हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है.

तलाश में जुटी पुलिस

वहीं इस बारे में ग्रामीण एसडीओपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि महू के प्रतिष्ठित परिवार के बेटे को फोन पर धमकी मिली है, पुलिस अभी यह तलाश कर रही है कि क्या वाकई लॉरेंस गैंग द्वारा दी गई है या उसके नाम का इस्तेमाल कर कोई और विक्रम और उनके परिवार को परेशान कर रहा है.

फिलहाल सुरक्षा ले लिहाज से विक्रम और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है और प्राथमिक आवेदन के आधार पर सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.