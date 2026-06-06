मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है. एकतरफा प्यार में एक सिरफिरे ने कुल्हाड़ी से नाबालिग लड़की पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. शख्स ने जिस समय हमला किया उस वक्त लड़की घर में अकेली थी. उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए लहूलुहान लड़की के गले में फंदा बांधा, उसे छत से लटकाया और 12 फीट नीचे पटक दिया. आरोपी का नाम धर्मेंद्र परिहार बताया जा रहा है.

गंभीर रूप जख्मी हुई पीड़िता को 60 टांके आए हैं और उसे ग्वालियर रेफर किया गया है. आक्रोशित ग्रामीणों के चक्काजाम के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई है. अधिकारियों ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया.

पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को हिरासत में लिया

खोड़ चौकी क्षेत्र में नाबालिग पर जानलेवा हमले की बेहद गंभीर घटना सामने आने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की है. पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र परिहार और उसके पिता अजब सिंह परिहार को हिरासत में ले लिया है.

घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही पुलिस

इस मामले में कुल 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की जा चुकी है. क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन नियमानुसार सख्त कदम उठा रहा है. घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच जारी है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अदालत से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी.

आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने किया चक्का जाम

एकतरफ प्यार में सिरफिरे की बर्बरता से पूरे इलाके में सनसनी मच गई. इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की. नाराज लोगों ने कई घंटों तक चक्का जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ. स्थिति कंट्रोल से बाहर होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद ग्रामीण मान गए.

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