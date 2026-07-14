INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirराम मंदिर के बाद वैष्णो देवी का भी चढ़ावा विवादों में? 550 करोड़ रुपये की 'नकली चांदी'!

राम मंदिर के बाद वैष्णो देवी का भी चढ़ावा विवादों में? 550 करोड़ रुपये की 'नकली चांदी'!

वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे को लेकर शिकायत में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, गबन, रिकॉर्ड में हेरफेर और कैडमियम युक्त सामग्री की संभावित खरीद या उपयोग का आरोप लगाया गया था.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 14 Jul 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद अभी थमा नहीं है. इस बीच जम्म और कश्मीर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में नकली चांदी का मामला सामने आया है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कथित 'नकली चांदी' चढ़ावे के विवाद से जुड़े मामले में जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुनीश कुमार मनहास की अदालत ने क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को मामले से संबंधित रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई 2026 को होगी.

अदालत द्वारा यह निर्देश वकील दीपक शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), क्राइम ब्रांच, जम्मू और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष एक विस्तृत शिकायत दायर कर FIR दर्ज करने और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी के कथित मिलावट, अदला-बदली और संभावित गबन की व्यापक जांच की मांग की थी.

9 मई 2026 को दी गई शिकायत में में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, गबन, रिकॉर्ड में हेरफेर और कैडमियम युक्त सामग्री की संभावित खरीद या उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है.

क्राइम ब्रांच के स्टेटस रिपोर्ट पर आपत्तियां

क्राइम ब्रांच की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आने पर शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जम्मू की अदालत का रुख किया और एक्शन टेकन रिपोर्ट और FIR दर्ज कर मामले की जांच के निर्देश देने की मांग की.

अदालत के निर्देश के बाद क्राइम ब्रांच ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि शिकायत को पहले स्वीकृति के लिए क्राइम मुख्यालय, श्रीनगर भेजा गया था और स्वीकृति मिलने के बाद उसे 'उचित कार्रवाई' के लिए जोनल पुलिस मुख्यालय, जम्मू भेज दिया गया.

वकील दीपक शर्मा ने सोमवार, 13 जुलाई को इस स्टेटस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की और तर्क दिया कि शिकायत को केवल प्रशासनिक रूप से आगे भेज देना, अपराधों की जानकारी पर कानूनन की जाने वाली कार्रवाई नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच, आर्थिक अपराध शाखा, जम्मू स्वयं गृह विभाग की संबंधित अधिसूचना के तहत अधिसूचित पुलिस थाना है, जहां पुलिस अधीक्षक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के रूप में कार्य करते हैं.

वकील की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि क्राइम ब्रांच, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य थी और केवल शिकायत को किसी अन्य पुलिस प्राधिकरण को भेजकर अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.

क्या है नकली चांदी से जुड़ा पूरा मामला?

शर्मा द्वारा दाखिल आपत्तियों में यह भी कहा गया कि स्टेटस रिपोर्ट में साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए किसी भी कदम की जानकारी नहीं दी गई है. इसमें इन्वेंट्री रजिस्टर, स्टॉक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिस्पैच और परिवहन संबंधी दस्तावेज, जांच रिपोर्ट, मिंट से संबंधित पत्राचार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, चढ़ावे की प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, परीक्षण और गलाने से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं.

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले से जुड़े क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को 29 जुलाई 2026 को संबंधित रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया.

यह विवाद उन रिपोर्ट्स के बाद सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि करीब 550 करोड़ रुपये 20 टन चांदी के चढ़ावे को टेस्टिंग, मेल्टिंग और प्रॉसेसिंग के लिए भेजा गया था. हालांकि इसमें कथित तौर पर केवल लगभग 5 से 6 प्रतिशत ही असली चांदी पाई गई, जबकि बाकी कथित रूप से 'नकली' थी और उसमें कैडमियम, लोहा और अन्य धातुएं थीं.

Published at : 14 Jul 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Vaishno Devi Kashmir News JAMMU NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
राम मंदिर के बाद वैष्णो देवी का भी चढ़ावा विवादों में? 550 करोड़ रुपये की 'नकली चांदी'!
राम मंदिर के बाद वैष्णो देवी का भी चढ़ावा विवादों में? 550 करोड़ रुपये की 'नकली चांदी'!
जम्मू और कश्मीर
श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा: राजौरी-पुंछ पुलिस ने मेंढर में की बैठक, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा
श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा: राजौरी-पुंछ पुलिस ने मेंढर में की बैठक, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला को BJP ने भेजा मानहानि का नोटिस, विधायक को करोड़ों का ऑफर देने का लगाया था आरोप
CM उमर अब्दुल्ला को BJP ने भेजा मानहानि का नोटिस, विधायक को करोड़ों का ऑफर देने का लगाया था आरोप
जम्मू और कश्मीर
अब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग, उद्धव ठाकरे गुट ने भरी हुंकार
अब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग, उद्धव ठाकरे गुट ने भरी हुंकार
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक के अनशन का 17वां दिन, वजन 8.5 KG घटा, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरकार को आपकी परवाह नहीं, इसलिए...'
सोनम वांगचुक का वजन 8.5 KG घटा, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरकार को आपकी परवाह नहीं, इसलिए...'
बिहार
2024 में ग्रेजुएट और अकांउट में 9 लाख, मैट्रिक के बाद इंटर नहीं? BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा घिरे
2024 में ग्रेजुएट और अकांउट में 9 लाख, मैट्रिक के बाद इंटर नहीं? BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा घिरे
इंडिया
'बिल्डिंगें गिर जाएंगी, आपके बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?
'बिल्डिंगें गिरेंगी, बच्चे मरेंगे...', पेपर लीक मामले पर बोले सोनम वांगचुक, PM मोदी को क्या दिया मैसेज?
क्रिकेट
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
शिक्षा
Career Options After 12th Arts: आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई
आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई
टेक्नोलॉजी
क्या बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देगा Claude Mythos? कनाडा ने जारी कर दिया अलर्ट
क्या बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देगा Claude Mythos? कनाडा ने जारी कर दिया अलर्ट
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget