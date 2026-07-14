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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा: राजौरी-पुंछ पुलिस ने मेंढर में की बैठक, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा

श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा: राजौरी-पुंछ पुलिस ने मेंढर में की बैठक, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा

Jammu Kashmir: श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा और मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए राजौरी-पुंछ रेंज पुलिस ने मेंढर सब-डिविजन में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की. इसको लोकर SDPO के ऑफिस में बैठक हुई.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 14 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा और मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए राजौरी-पुंछ रेंज पुलिस ने मेंढर सब-डिविजन में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की. इसको लेकर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) के ऑफिस में बैठक हुई. इस दौरान पुलिस की तैयारियों, कानून और सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और खुफिया जानकारी से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

इस बैठक में मौजूदा सुरक्षा हालात, खुफिया जानकारी जुटाने के तरीकों, अपराध के ट्रेंड, आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन और आने वाली श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की गहराई से समीक्षा की गई.  अधिकारियों ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) को खुफिया नेटवर्क, सुरक्षा इंतजामों, ऑपरेशनल तैयारी और अलग-अलग इलाकों में काम कर रहे आतंकवादी नेटवर्क का पता लगाने, उन्हें रोकने और खत्म करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी.

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DIG ने दिए ऑपरेशनल रूप से तैयार रहने के निर्देश

अधिकारियों को संबोधित करते हुए DIG ने लगातार सतर्कता बरतने, खुफिया जानकारी का बेहतर आदान-प्रदान करने और सभी फील्ड यूनिट्स के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों को मजबूत करने, खुफिया जानकारी जुटाने और विश्लेषण के नए तरीके अपनाने और किसी भी उभरती सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए ऑपरेशनल रूप से तैयार रहने का निर्देश दिया.

बैठक में अपराधों के ट्रेंड को लेकर समीक्षा

इस बैठक के दौरान अपराधों के ट्रेंड को लेकर भी विस्तार से समीक्षा की, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट (NDPS) और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी जांच पर खास ध्यान दिया गया. DIG ने जांच अधिकारियों और सुपरवाइजरी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए कि वो नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके और जांच के दौरान वैज्ञानिक और फोरेंसिक टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करके पेशेवर, तेजी से और कानूनी रूप से सही जांच सुनिश्चित करें.

उन्होंने ने सभी अधिकारियों को आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य संगठित अपराधों के प्रति जीरो-टॉलरेंस का रवैया अपनाने के महत्व पर भी जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने जिले में शांति, सुरक्षा और जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए प्रोएक्टिव पुलिसिंग, अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया.

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Published at : 14 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS RAJOURI
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