जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है. आतंकियो की साजिश राजौरी के अर्गी में स्थित गांधी मेमोरियल अकादमी स्कूल को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से उड़ाने की थी. हालांकि, समय रहते बम निरोधक दस्ते (BDS) की टीम ने सोमवार रात करीब 10 बजे इसे निष्क्रिय कर दिया.

सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि सोमवार देर शाम जम्मू के सीमावर्ती राजौरी के अर्गी गांव में गांधी मेमोरियल अकादमी के पास एक संदिग्ध IED मिला था. इसके बाद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बलों ने न केवल उसे निष्क्रिय किया बल्कि लोगों को से अपील भी की कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दें औ उसे हाथ न लगाएं.

तीसरे दिन भी स्थगित रही माता वैष्णो देवी की यात्रा, बारिश बनी बाधा; कटरा में रोके गए श्रद्धालु

कैसे IED को किया गया निष्क्रिय?

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि स्कूल के पास एक थैली में संदिग्ध वस्तु देखी गई है. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों की टीमें बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई. इसके बाद सुरक्षा बलों ने रात 10 बजे तक में IED को निष्क्रिय कर दिया. इस तरह एक बड़ा आतंकी हमला नाकाम कर दिया.

सूत्रों का दावा है कि इस पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है और अब तक किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की खबर नहीं है. इस घटना में आगे की जांच चल रही है. अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि ये IED स्कूल के पास कैसे पहुंचा और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है. इसके साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वो कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दे.

PoJK का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'मैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से...'

