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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirबारामूला में घिनौनी वारदात, दोस्त के साथ घूमने आई लड़की का गैंगरेप

बारामूला में घिनौनी वारदात, दोस्त के साथ घूमने आई लड़की का गैंगरेप

Jammu Kashmir News: दोनों आरोपियों ने अपराध में अपनी भूमिका कबूल कर ली. वारदात को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी उनके पास से बरामद किया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Jul 2026 09:14 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. पुलिस ने बारामूला जिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसपर आरोप है कि उन्होंने 21 साल की एक महिला के साथ गैंग-रेप किया. इस घिनौनी वारदात का वीडियो बनाया और फिर महिला को ब्लैकमेल भी किया. 

बारामूला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) गुरिंदरपाल सिंह ने इस जघन्य वारदात की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत मिलने के 48 घंटों के अंदर सबूतों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से दो संदिग्धों का पता लगाया गया है. दोनों ही आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. 

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पुरुष दोस्त को पीटकर भगाया, महिला का किया गैंगरेप

पुलिस के मुताबिक, यह अपराध 3 जुलाई को बारामूला के जलशेरी-ड्रंगबल इलाके में हुआ था, जहां पीड़िता और उसका एक पुरुष दोस्त घूमने गए थे. वहां दो अनजान लोगों ने उनके पास आकर उन्हें परेशान किया और अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता के पुरुष साथी के साथ मारपीट की और उसे भगा दिया. इसके बाद उन्होंने पीड़िता को जबरदस्ती काबू में कर लिया. आरोप है कि उन्होंने मोबाइल फोन पर इस हरकत को रिकॉर्ड करते हुए बारी-बारी से उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर अपराध की रिपोर्ट न करने की धमकी देकर मौके से भाग गए.

धमकी के डर से चुप रही पीड़िता, फिर भी शेयर किया वीडियो

इन धमकियों के कारण पीड़िता शुरू में चुप रही, लेकिन जब आरोपियों ने बाद में वीडियो फुटेज दूसरे लोगों के साथ शेयर किया, तो पीड़िता ने आखिरकार 25 जुलाई को बारामूला पुलिस स्टेशन जाकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि वारदात के दौरान आरोपी एक-दूसरे को 'शाकिर' और 'अशरफ' कहकर बुला रहे थे.

पुलिस ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(1) (गैंग रेप) और 352(2) के तहत FIR नंबर 112/2026 दर्ज की और बहुत कम जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया.

पेशे से ड्राइवर हैं दोनों आरोपी 

आरोपियों की पहचान जलशेरी के रहने वाले और पेशे से ड्राइवर शाकिर अहमद लोन और मोहम्मद अशरफ डार (27, शादीशुदा) के तौर पर हुई हैय जांच के दौरान, बारामूला के DySP हेडक्वार्टर और बारामूला पुलिस स्टेशन के SHO की देखरेख में PSI मीनाक्षी के नेतृत्व वाली टीम ने लगातार तलाशी अभियान चलाया और ह्यूमन इंटेलिजेंस व वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया. इसके बाद दो लोगों की पहचान हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया: शाकिर अहमद लोन (पिता अब्दुल गनी लोन, उम्र 22 साल) और मोहम्मद अशरफ़ डार (पिता अब्दुल हामिद डार, उम्र 27 साल).

पुलिस के मुताबिक, दोनों ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और बारामूला के जलशेरी इलाके के रहने वाले हैं, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था. शुक्रवार होने के कारण दोनों की छुट्टी थी और वे इलाके में महिलाओं का पीछा कर रहे थे.

आरोपियों ने कबूल की गैंगरेप की वारदात

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और कड़ी पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध में अपनी भूमिका कबूल कर ली. वारदात को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी उनके पास से बरामद किया गया और उसे फॉरेंसिंक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है.

एक मजबूत केस बनाने के लिए वैज्ञानिक, मेडिकल, डिजिटल और अन्य सहायक सबूत इकट्ठा करने की जांच चल रही है. साथ ही, प्रशासन ने पीड़िता को सुरक्षा और सहायता देने के लिए एक खास टीम बनाई है.

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "बारामूला पुलिस निष्पक्ष और तेज़ी से जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है. हर संभव कोशिश की जा रही है कि सभी सबूत सावधानी से इकट्ठा किए जाएं और कानून के मुताबिक इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए."

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Published at : 29 Jul 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Baramulla News JAMMU KASHMIR NEWS
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