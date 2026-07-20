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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में बाढ़-भूस्खलन से हाहाकार, LG ने की समीक्षा, उमर सरकार ने किया राहत का ऐलान

जम्मू-कश्मीर में बाढ़-भूस्खलन से हाहाकार, LG ने की समीक्षा, उमर सरकार ने किया राहत का ऐलान

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हालात गंभीर हैं. LG मनोज सिन्हा ने समीक्षा की, जबकि CM उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपये राहत देने का ऐलान किया.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 20 Jul 2026 09:16 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. कई जिलों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई इलाकों में सड़कें बंद हो गईं, पानी की सप्लाई प्रभावित हुई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. हालात को देखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के कई ज़िलों में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा, "मैंने आज भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के असर का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से बात की. डोडा में दो लोगों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है और मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं."

उन्होंने आगे कहा, "एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस और सेना समेत इमरजेंसी टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं और हाई अलर्ट पर हैं. पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर में मुख्य सड़कें फिर से खोल दी गई हैं और कई इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल करने का काम चल रहा है. फील्ड टीमों को घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का तुरंत आकलन करने के निर्देश भी दिए गए हैं."

मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपये की मदद

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ ज़िलों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को तत्काल 6 लाख रुपये की राहत राशि देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हालांकि पुंछ और राजौरी में कल अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं में हुई जान की कभी न पूरी होने वाली क्षति की भरपाई किसी भी आर्थिक मदद से नहीं की जा सकती, फिर भी प्रभावित परिवारों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाते हुए हर मृतक के परिवार को 6 लाख रूपये की राहत राशि दी जाएगी."

सरकार की ओर से घोषित राहत पैकेज में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. सरकार का कहना है कि राहत राशि जल्द से जल्द प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी ताकि उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता मिल सके.

उच्च स्तरीय बैठक में राहत कार्यों की समीक्षा

रविवार शाम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई. इस बैठक में राजौरी और पुंछ में अचानक आई बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया गया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी के राहत और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

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उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि जरूरी सेवाएं जल्द से जल्द बहाल हों और राहत एवं बचाव कार्यों में किसी तरह की रुकावट न आए. प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में हालात पर नजर रखे हुए है और लोगों को हरसंभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

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Published at : 20 Jul 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
LG Manoj Sinha JAMMU KASHMIR NEWS CM Omar Abdullah
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