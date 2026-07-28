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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, प्रशासन अलर्ट

जम्मू: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, प्रशासन अलर्ट

Jammu Kashmir Independence Day 2026: जम्मू प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस 2026 तैयारियों की समीक्षा की. सुरक्षा व जन सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. सभी सरकारी कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 28 Jul 2026 11:08 PM (IST)
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जम्मू प्रशासन और पुलिस ने आगामी स्वतंत्रता दिवस-2026 के भव्य समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. समारोह के दौरान आम जनता की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की गई.

यह महत्वपूर्ण बैठक जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और जम्मू ज़ोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IGP) भीम सेन टूटी की अध्यक्षता में डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित हुई, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

इन अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई कि स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाए. इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई:

  • सुरक्षा और ट्रैफिक: सुरक्षा व्यवस्था और सुचारू ट्रैफिक मैनेजमेंट.
  • कार्यक्रम की रूपरेखा: एमए स्टेडियम (MA Stadium) में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंच की व्यवस्था.
  • बुनियादी सुविधाएं: लाइटिंग, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छता.
  • जिला स्तर पर व्यवस्था: मुख्य स्थल के अलावा अन्य सभी ज़िला मुख्यालयों पर भी आवश्यक इंतजाम.

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सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य

डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और तय समय-सीमा के भीतर अपनी तैयारी की अंतिम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थिति अनिवार्य होगी. इसके साथ ही, कार्यक्रमों के दौरान समय की पाबंदी, अनुशासन और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है.

पुख्ता होगी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था

सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए IGP जम्मू ने बताया कि मुख्य स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. कार्यक्रम के दिन जनता और आमंत्रित अतिथियों की बिना किसी परेशानी के आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक 'व्यापक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान' तैयार किया जाएगा.

विभागों को दिए गए विशेष निर्देश

  • शिक्षा और सूचना विभाग: स्कूली बच्चों, NCC, NSS और सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी के लिए समन्वय करें और मीडिया कवरेज सुनिश्चित करें.
  • डिप्टी कमिश्नर: ज़िला स्तर पर बैठकें करें और तय समय-सीमा के भीतर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दें.
  • जल शक्ति, स्वास्थ्य और फायर ब्रिगेड: रिहर्सल और मुख्य कार्यक्रम वाली जगहों पर पीने के पानी, मेडिकल टीमों और आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करें.
  • सड़क विभाग (PWD): तय की गई सभी जगहों पर मैदान की सफ़ाई और घास की कटाई सुनिश्चित करें.

डिविजनल कमिश्नर ने बैठक के अंत में इस बात को दोहराया कि सभी विभाग एकजुट होकर काम करें, ताकि देश के इस राष्ट्रीय पर्व को शानदार ढंग से मनाया जा सके.

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Published at : 28 Jul 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Independence Day Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
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