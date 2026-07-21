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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirVaishno Devi Yatra: तीसरे दिन भी स्थगित रही माता वैष्णो देवी की यात्रा, बारिश बनी बाधा; कटरा में रोके गए श्रद्धालु

Vaishno Devi Yatra: तीसरे दिन भी स्थगित रही माता वैष्णो देवी की यात्रा, बारिश बनी बाधा; कटरा में रोके गए श्रद्धालु

Vaishno Devi Yatra: कटरा में खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रही, देश भर से आए श्रद्धालुओं को भवन की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 21 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर के कटरा में खराब मौसम के चलते मंगलवार को तीसरे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रही. वहीं, भारी बारिश के बीच देश भर से श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं. शनिवार देर शाम भारी बारिश के अलर्ट के चलते जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा समेत सभी धार्मिक यात्राओं को स्थगित कर दिया गया है. मंगलवार को तीसरे दिन भी कटरा में तेज बारिश के चलते श्रद्धालुओं को कटरा से श्री माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ नहीं जाने दिया गया.

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए कटरा से ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा यात्रा के रद्द होने की सूचना यात्रियों को दे रहा है. लगातार हो रही बारिश के बीच देश भर के श्रद्धालुओं का कटरा पहुंचना जारी है और वह बस अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौसम खुला और वह माता रानी के दर्शन कर सके.

जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर जारी, अब माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थाई रूप से स्थगित

कटरा बाजार में पसरा, दुकानों में नहीं दिखी भीड़

यात्रा रद्द होने के चलते कटरा में यात्रियों की भीड़ में अच्छी खासी गिरावट आई है. 24 घंटे श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला कटरा के बाजार मैं इन दोनों सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकान भी कम ही खुली है. एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कुछ श्रद्धालु ने कहा कि वह तीन दिन पहले कटरा पहुंचे थे लेकिन जैसे ही वह कटरा पहुंचे उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

मातारानी के दर्शन किए बगैर नहीं लौटेंगे वापस- श्रद्धालु

देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं, श्रद्धालुओं का कहना है कि वह माता वैष्णो देवी के दर्शनों के बिना यहां से वापस नहीं लौटेंगे. वहीं, श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से यात्रियों से यह निवेदन किया गया है कि वह बिना जानकारी के फिलहाल यात्रा पर ना आए. श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने यह किया है कि जब तक कटरा में मौसम साफ नहीं होता तब तक किसी भी श्रद्धालु को भवन की तरफ प्रस्थान करने नहीं दिया जाएगा.

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Published at : 21 Jul 2026 11:35 AM (IST)
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Vaishno Devi Yatra JAMMU KASHMIR NEWS Vaishno Devi Yatra Suspended
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