PoJK का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'मैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से...'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्म-कश्मीर (PoJK) के हालात को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि वहां के लोग न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की. वहीं, सोनम वांगचुक पर केंद्र सरकार को घेरा है.

UNHRC से हस्तक्षेप की मांग

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "आज पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं. वे प्रदर्शन कर रहे हैं. कई लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है. मैंने पहले भी आग्रह किया था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) को वहां जाना चाहिए, वहां के लोगों की पीड़ा को अपनी आंखों से देखना चाहिए और पाकिस्तान सरकार से कहना चाहिए कि उन्हें न्याय दिलाया जाए. यह सही रास्ता नहीं है. सही तरीका यह है कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए. उन्हें भी आजादी का अधिकार है और वे भी बाकी लोगों की तरह स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार रखते हैं."

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भारत सरकार से भी की अपील

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार लगातार इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग बताती है, लेकिन वहां के लोगों की समस्याओं पर खुलकर बात नहीं होती. उन्होंने कहा, "मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी अपनी भारत सरकार, जो बार-बार उस क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग बताती है, मैंने उन्हें भी वहां के लोगों की समस्याओं और उनके समाधान पर बात करते हुए नहीं सुना है. मैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस मुद्दे को उठाएं."

सोनम वांगचुक और लद्दाख का भी उठाया मुद्दा

अपने बयान में फारूक अब्दुल्ला ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "वहीं, सोनम वांगचुक का भी मामला है, जिन्हें हिरासत में रखा गया है. कहा जा रहा है कि वे आजाद हैं, लेकिन कल मेरी उनकी पत्नी से मुलाकात हुई. मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि हम पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं. लद्दाख के लोग न तो चीनी हैं और न ही पाकिस्तानी. वे गर्व से भारतीय हैं. वे सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनके सभी अधिकार पूरी तरह बहाल किए जाएं."

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