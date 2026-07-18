जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने पाकिस्तान से भारत भेजी गई करीब 25 करोड़ रुपये कीमत की 5 किलो हाई ग्रेड हेरोइन जब्त की है. अधिकारियों के मुताबिक, हाल के वर्षों में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के पास नशे की यह सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है. इस कार्रवाई को नार्को-टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है.

एनसीबी के सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई शनिवार (18 जुलाई) को पुंछ जिले की हवेली तहसील के अग्रिम गांव कोसलियान में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान की गई. जांच में शुरुआती तौर पर पता चला है कि हेरोइन पाकिस्तान से सीमा पार तस्करी के जरिए भारत लाई गई थी. इसके बाद इसे देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने की तैयारी थी.

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25 करोड़ से ज्यादा बताई गई अंतरराष्ट्रीय कीमत

अधिकारियों का कहना है कि बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. यही वजह है कि इसे हाल के वर्षों में सीमावर्ती इलाके से पकड़ी गई सबसे बड़ी नशीली खेपों में शामिल माना जा रहा है. एजेंसियों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की तस्करी किसी संगठित नेटवर्क के जरिए ही संभव है.

नशे के पैसों से आतंक को फंडिंग की आशंका

सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से कहती रही हैं कि पाकिस्तान में बैठे तस्कर और उनके हैंडलर जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती रास्तों का इस्तेमाल कर भारत में नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश करते हैं.

जांच एजेंसियों का मानना है कि ऐसे नेटवर्क अक्सर आतंकवादी संगठनों से जुड़े होते हैं और नशे के कारोबार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जाता है.

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एक संदिग्ध गिरफ्तार, जांच जारी

इस मामले में एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस खेप को किसके पास पहुंचाया जाना था, पाकिस्तान में इसके पीछे कौन से हैंडलर सक्रिय थे और भारत में कौन-कौन लोग इस नेटवर्क का हिस्सा हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और गिरफ्तारियां तथा अन्य बरामदगी भी हो सकती हैं.