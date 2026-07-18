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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirदिल्ली में प्रदर्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने NC के सामने रखी बड़ी शर्तें, कहा- 'आर्टिकल 370 और...'

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने NC के सामने रखी बड़ी शर्तें, कहा- 'आर्टिकल 370 और...'

Mehbooba Mufti News: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले PDP ने बड़ा रुख अपनाया है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 और राजनीतिक कैदियों की रिहाई एजेंडे में नहीं होगी तो पार्टी शामिल नहीं होगी.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 18 Jul 2026 03:40 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की राजनीति में 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले विपक्षी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस प्रदर्शन में तभी शामिल होगी, जब आर्टिकल 370 की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई को आंदोलन के एजेंडे का मुख्य हिस्सा बनाया जाएगा. फिलहाल प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग है.

महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला को लिखे एक आधिकारिक पत्र में अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि PDP ने काफी सोच-विचार के बाद यह फैसला लिया है कि वह जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में तभी शामिल होगी, जब आर्टिकल 370 की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई को एजेंडे में सबसे अहम जगह दी जाएगी.

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "गहरी सोच-विचार के बाद PDP ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन में तभी शामिल होने का फैसला किया है, जब आर्टिकल 370 की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई एजेंडे का मुख्य हिस्सा हो."

सिर्फ राज्य का दर्जा मांगना पर्याप्त नहीं- महबूबा

अपने पत्र में महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा स्वरूप में दिए गए प्रदर्शन के निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन को केवल राज्य का दर्जा बहाल करने तक सीमित रखा जाता है, तो इससे केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसलों को अप्रत्यक्ष रूप से सही ठहराने का संदेश जा सकता है.

उन्होंने कहा, "सिर्फ़ राज्य का दर्जा पाने की मांग तक सीमित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मतलब होगा आर्टिकल 370 के लिए चल रहे बड़े संवैधानिक संघर्ष को खत्म कर देना, और इस तरह BJP के 5 अगस्त, 2019 के कदमों को जायज ठहराना, जिन्हें उन्होंने गैर-कानूनी बताया था."

महबूबा मुफ्ती ने अपने पत्र में कहा कि उनकी पार्टी का संघर्ष केवल राज्य का दर्जा हासिल करने तक सीमित नहीं है. उन्होंने लिखा, "हमारी लड़ाई संवैधानिक अधिकारों के लिए है, न कि सिर्फ़ दिखावे के लिए."

उनका कहना है कि अगर राजनीतिक संघर्ष को सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करने तक सीमित कर दिया गया, तो यह 2019 के बाद बने बीजेपी के नैरेटिव को ही मजबूत करेगा.

PDP ने रखीं ये प्रमुख मांगें

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर PDP को आंदोलन का हिस्सा बनना है, तो एजेंडे में कुछ अहम मुद्दों को शामिल करना होगा. उन्होंने कहा कि इसमें आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, देशभर की जेलों में बंद कश्मीरी राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई और जमात-ए-इस्लामी जैसे सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग भी शामिल होनी चाहिए.

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में NC और PDP दोनों ने अपने घोषणापत्र में आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया था. उनके मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला जनसमर्थन भी इसी संवैधानिक वादे के आधार पर था.

सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी अपील

महबूबा मुफ्ती ने पत्र में यह भी कहा कि उनके पहले दिए गए राजनीतिक सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. उन्होंने NC नेतृत्व से अपील की कि केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों के बजाय सभी क्षेत्रीय दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को साथ लेकर एक व्यापक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि साझा रणनीति और रोडमैप तैयार किया जा सके.

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महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे पर अकेली नहीं हैं. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन भी पहले ही जंतर-मंतर प्रदर्शन का निमंत्रण ठुकरा चुके हैं. उनका कहना है कि केवल राज्य का दर्जा मांगना 2019 में हुए घटनाक्रम के मूल मुद्दे को पीछे धकेलने जैसा है.

वहीं, मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस अभियान का समर्थन करते हुए कहा है कि मंच पर आर्टिकल 370 और राजनीतिक कैदियों का मुद्दा शामिल होना चाहिए.

विपक्षी दलों के बीच मतभेद सामने आने के बावजूद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिल्ली जाने की योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी संसद सत्र के दौरान राजधानी में खुलकर अपनी बात रखेगी और किसी भी तरह पीछे नहीं हटेगी.

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Published at : 18 Jul 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Article 370 JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
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