INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में साइबर सुरक्षा होगी और मजबूत, सरकार ने JK4C के गठन को दी मंजूरी

जम्मू-कश्मीर में साइबर सुरक्षा होगी और मजबूत, सरकार ने JK4C के गठन को दी मंजूरी

Jammu Kashmir Cyber Crime: जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और साइबर अपराध से निपटने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में  सरकार ने एक अहम कदम उठाया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 18 Jul 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और साइबर अपराध से निपटने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक नई साइबर अपराध इकाई बनाने की घोषणा की है.

इस प्रस्ताव के तहत, जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज 'जम्मू-कश्मीर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (JK4C) की स्थापना को मंजूरी दी है. यह केंद्र जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) की देखरेख और नियंत्रण में एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर काम करेगा.

साइबर अपराध के मामले अब होंगे अलग

पुनर्गठन के हिस्से के तौर पर, साइबर अपराध के मामले को जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा (Crime Wing) से अलग कर दिया गया है. अब नवगठित  JK4C केंद्र शासित प्रदेश की नोडल साइबर क्राइम समन्वय एजेंसी के तौर पर काम करेगा और पूरे जम्मू-कश्मीर में साइबर अपराधों के समन्वय, रोकथाम, पहचान और जांच के लिए जिम्मेदार होगा. 

भारत सरकार के I4C के साथ करेगा काम

JK4C केंद्र भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि राष्ट्रीय साइबर अपराध ढांचे के साथ बेहतर तालमेल बना रहे. गृह विभाग के आदेश के अनुसार, JK4C का प्रमुख 'पुलिस महानिरीक्षक' (IGP) रैंक का अधिकारी होगा, जो केंद्र के 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' (CEO) के तौर पर काम करेगा.

शेख जुनैद महमूद बने पहले CEO

नई इकाई के गठन के तुरंत बाद, IPS अधिकारी शेख जुनैद महमूद को 'जम्मू-कश्मीर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (JK4C) का पहला CEO नियुक्त किया गया है. सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि मौजूदा दो 'जोनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' (CICEs) और 23 जिला साइबर पुलिस स्टेशन JK4C का अहम हिस्सा होंगे. इससे केंद्र शासित प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने के लिए एक एकीकृत और समन्वित संस्थागत व्यवस्था बनेगी.

आदेश में यह भी कहा गया है कि JK4C के कामकाज के लिए जरूरी विभिन्न पदों के निर्माण के प्रस्ताव पर सभी जरूरी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार अलग से कार्रवाई की जाएगी.

वैष्णो देवी मंदिर में नकली चांदी के मामले पर सियासत तेज, कांग्रेस ने की HC की निगरानी में जांच की मांग

और कौन से अधिकारी शामिल?

नई साइबर अपराध इकाई में भेजे गए अन्य अधिकारी इस प्रकार हैं: समीर शर्मा, IPS (DIG, JK4C), मोहम्मद यासीन किचलू, IPS (SSP, साइबर ऑपरेशन्स विंग, JK4C), रामनीश गुप्ता (SSP, साइबर जांच विंग, JK4C) और श्रीमती, श्वेतांबरी शर्मा को JK4C के 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराध' (OCWC) विंग में SP के तौर पर तैनात किया गया है.

मंजूर किए गए पदों के बनने और उन पर नियमित नियुक्ति होने तक, J&K पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया गया है कि वो मौजूदा पुलिस बल में से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DySP) और उससे नीचे के रैंक के जरूरी पुलिस कर्मियों को तैनात करें, ताकि सेंटर बिना किसी देरी के काम करना शुरू कर सके.

JK4C को लेकर जिम्मेदारी विभाजित

सरकार ने JK4C के संगठनात्मक ढांचे, संभावित स्टाफ संख्या, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, अलग-अलग वर्टिकल के कामकाज के तरीके और विभिन्न डिवीजन व यूनिट के कार्यों और जिम्मेदारियों को भी मंजूरी दे दी है. इन सभी का विवरण सरकारी आदेश के साथ लगे एनेक्शर (अनुबंध) यानि अतिरिक्त दस्तावेज में दिया गया है.

उम्मीद है कि JK4C की स्थापना से साइबर से जुड़े नए खतरों से निपटने, अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर करने, साइबर अपराध की जांच को मजबूत करने और साइबर अपराधों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करने में केंद्र शासित प्रदेश की तैयारी काफी बेहतर होगी.

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चीफ ने NC पर साधा निशाना, कहा- 'ऐसे वापस नहीं होगा राज्य का दर्जा'

और पढ़ें
Published at : 18 Jul 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Cyber Crime Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में साइबर सुरक्षा होगी और मजबूत, सरकार ने JK4C के गठन को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में साइबर सुरक्षा होगी और मजबूत, सरकार ने JK4C के गठन को दी मंजूरी
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर में भीषण गर्मी के बाद बदलेगा मौसम, 20 और 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी
श्रीनगर में भीषण गर्मी के बाद बदलेगा मौसम, 20 और 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: इंजीनियर रशीद को संसद जाने की इजाजत, पार्टी ने कोर्ट के फैसले को बताया 'जनादेश की जीत'
इंजीनियर रशीद को संसद जाने की इजाजत, पार्टी ने कोर्ट के फैसले को बताया 'जनादेश की जीत'
जम्मू और कश्मीर
'370 की लड़ाई खत्म करने की सुपारी...', सज्जाद लोन का CM उमर अब्दुल्ला पर हमला
'370 की लड़ाई खत्म करने की सुपारी...', सज्जाद लोन का CM उमर अब्दुल्ला पर हमला
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी उड़ान, आज इतिहास रचने निकलेगा Vikram-1; जानिए क्यों खास है ये मिशन
भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी उड़ान, आज इतिहास रचने निकलेगा Vikram-1; जानिए क्यों खास है ये मिशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन...', सोनम वागंचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोलीं डिंपल यादव
'BJP वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन...', सोनम वागंचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोलीं डिंपल यादव
विश्व
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से पहले बड़े पर्दे पर दहाड़ते नजर आएंगे सनी देओल, री रिलीज हो रही एक्टर की तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
'बंटवारा 1947' से पहले सनी देओल की री रिलीज हो रही तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में, नोट कर लें तारीख!
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Prize Money: आज फ्रांस और इंग्लैंड की भिड़ंत, हारने वाली टीम को भी मिलेंगे 259 करोड़ रुपये
FIFA वर्ल्ड कप में आज फ्रांस और इंग्लैंड की भिड़ंत, हारने वाली टीम को भी मिलेंगे 259 करोड़ रुपये
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
'दिल्ली पुलिस ने मुझे...', सोनम वांगचुक को धरने से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा दावा
'दिल्ली पुलिस ने मुझे...', सोनम वांगचुक को धरने से हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से क्यों भेजा अस्पताल? सामने आई बड़ी वजह
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget