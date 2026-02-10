भारत-पाक T20 मैच पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'धमकी मत दो अगर उस पर...'

आगामी भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां पाकिस्तान ने अब मैच खेलना ठीक समझा, इस पर मेरा उनसे इतना ही कहना है कि आप धमकी मत दो, अगर उस धमकी पर अड़े रहने के लिए तैयार नहीं हो. उन्होंने धमकी दी कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, फिर डर गए और अपनी धमकी खुद वापस ले ली.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, ''जिनलोगों को अपनी धमकी के पीछे खड़े रहने की ताकत नहीं है, उनको आगे जाकर धमकी देनी ही नहीं चाहिए. चुपचाप आकर मैदान पर उतर जाना चाहिए. मैच में जो होगा सो होगा.''

Jammu, Jammu and Kashmir: On upcoming India VS Pakistan T20 match, Chief Minister Omar Abdullah says, "...My only message to them is this, do not issue threats if you are not prepared to stand by them. They threatened that they would not play matches against India, and then they… pic.twitter.com/fQPLZvaMn2 — IANS (@ians_india) February 10, 2026

तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा भारत-पाक मैच

बांग्लादेश और श्रीलंका के आग्रह पर पाकिस्तान सरकार ने मैच बहिष्कार की अपील वापस ले ली है. अब टी20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा, जिससे चल रहे टूर्नामेंट पर छाए संकट का अंत हो गया है. भारत के खिलाफ यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना है.

पाकिस्तान सरकार की ओर से क्या कहा गया?

पाकिस्तान सरकार की ओर से एक प्रेस रिलीज में कहा गया, "बहुपक्षीय बातचीत से मिले नतीजों और मित्र देशों के आग्रह को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी, 2026 को निर्धारित मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया है." पाकिस्तान सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि यह फैसला क्रिकेट की भावना की रक्षा करने और सभी भागीदार देशों में इस वैश्विक खेल की निरंतरता का समर्थन करने के मकसद से लिया गया है.

अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या बोले उमर अब्दुल्ला?

अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हमने अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी. कश्मीरी हमेशा तीर्थयात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर गुफा तक पहुंचाया है. कश्मीरियों के बिना यह यात्रा मुमकिन ही नहीं है. उस गुफा को वहां के रहने वाले ही शख्स ने ढूंढा. हमने हमेशा इस यात्रा को सुविधाजनक बनाया है."