'क्या बंगाल की जनता ने यही बदलाव...', TMC नेताओं पर हमलों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने BJP को घेरा

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.

दरअसल, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं. पहले साउथ 24 परगना के सोनारपुर में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था. इसके बाद हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला किए जाने की खबर सामने आई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है.

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महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार को घेरा

इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा मुफ्ती ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद से कानून-व्यवस्था की लगातार बिगड़ती स्थिति बेहद चिंताजनक है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि निष्पक्ष संस्थाएं, जैसे पुलिस, अब कथित तौर पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होती दिखाई दे रही हैं. राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों जैसे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हिंसक और जानलेवा हमलों को नजरअंदाज किया जा रहा है. क्या यही बदलाव पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट देकर चुना था? निश्चित रूप से नहीं."

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कानून-व्यवस्था को लेकर बढ़ी सियासत

महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर कानून-व्यवस्था का मुद्दा चर्चा में आ गया है. विपक्षी दल लगातार राज्य में राजनीतिक हिंसा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वहीं टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों को लेकर पार्टी समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन घटनाओं और उन पर आ रही प्रतिक्रियाओं से पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है.