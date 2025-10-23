हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirक्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'

क्या राज्यसभा चुनाव में NC के लिए मुसीबत बनेगी कांग्रेस? उमर अब्दुल्ला बोले- 'वह BJP का समर्थन...'

Omar Abdullah on Congress: जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के बीच NC और कांग्रेस में तनाव है. कांग्रेस गठबंधन बैठक से दूर रही. उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की अनुपस्थिति को महत्व नहीं दिया.जीतेगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 23 Oct 2025 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. इस बीच कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर रहने का फैसला लिया. वहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की कि गठबंधन सहयोगियों की बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति को तवज्जो न दी जाए. 

सीएम उमर अब्दुल्ली ने विश्वास जताया कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उसके कदमों से कोई फायदा न हो.

कांग्रेस ने अलग से बुलाई थी विधायक दल की बैठक

दरअसल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सहयोगी दलों के विधायकों को बैठक में आमंत्रित किया था लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई नहीं आया. कांग्रेस ने अलग से विधायक दल की बैठक बुलाई थी.

'कांग्रेस को आलाकमान के इशारे का इंतजार करना पड़ता है'

नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है. उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में अंतर है. यहां उनके नेतृत्व को अपने आलाकमान के इशारे का इंतजार करना पड़ता है. हम अपने फैसले यहीं लेते हैं. यह कोई नई बात नहीं है और किसी को भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.’’

इतना ही नहीं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परंपरागत रूप से हर सत्र से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को भी सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है.

उन्होंने कहा, ‘‘यह सत्र अन्य सत्रों से अलग है क्योंकि 10 साल बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं. इस बैठक का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें चारों सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया.’’

क्या कांग्रेस की नाराजगी का असर राज्यसभा चुनाव पर?

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस के अनुपस्थित रहने से राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ेगा, सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी नियमित रूप से कहती रही है कि वह बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी और उसे जीतने नहीं देगी.

'कांग्रेस को अपनी बैठकें करने दीजिए'

उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘तो उन्हें अपनी बैठकें करने दीजिए. किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस आलाकमान का ऐसा कोई संकेत नहीं होगा जिससे बीजेपी को मदद मिले.’’ अब्दुल्ला ने बैठक में शामिल होने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एमवाई तारिगामी और निर्दलीय उम्मीदवारों का धन्यवाद किया.

'चारों सीटें जीतेगी NC'

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने सदस्यों और हमारे साथ आए लोगों में जो उत्साह देख रहा हूं, उसे देखकर मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चारों सीट पर विजयी होंगे.’’

क्या PDP करेगी NC का समर्थन? 

यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए तैयार है? अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह अपनी पार्टी के सहयोगियों से सलाह-मशविरा करने के बाद सही फैसला करेंगी.

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे एक उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय महबूबा मुफ्ती से मिले और पार्टी की ओर से उनसे अनुरोध किया कि वह हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए नेकां के पक्ष में वोट दें.’’

और पढ़ें
Published at : 23 Oct 2025 07:44 AM (IST)
Tags :
National Conference JAMMU KASHMIR NEWS CONGRESS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
China Xu Wei In Kolkata: चीन ने भारत से अमेरिका को दे डाली बड़ी धमकी, 'गलती सुधारें, वरना...'
चीन ने भारत से अमेरिका को दे डाली बड़ी धमकी, 'गलती सुधारें, वरना...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा में पूर्व प्रधान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, प्रधानी रंजिश में खून की होली- गांव में भारी तनाव
एटा में पूर्व प्रधान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, प्रधानी रंजिश में खून की होली- गांव में भारी तनाव
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा ने आते ही मचाई धूम, इन फिल्मों के तोड़ दिए रिकॉर्ड
हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा ने आते ही मचाई धूम, इन फिल्मों के तोड़ दिए रिकॉर्ड
बिहार
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास का सबसे डरावना खेल
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी तो आ जाएगी नौकरियों की बहार!
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी पिछड़ गए !
Bihar Election 2025: तेजस्वी ही होंगे CM फेस..फैसला कल?
Sandeep Chaudhary: मां-बेटी की आई याद..अर्थव्यवस्था होती रहे बर्बाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
China Xu Wei In Kolkata: चीन ने भारत से अमेरिका को दे डाली बड़ी धमकी, 'गलती सुधारें, वरना...'
चीन ने भारत से अमेरिका को दे डाली बड़ी धमकी, 'गलती सुधारें, वरना...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा में पूर्व प्रधान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, प्रधानी रंजिश में खून की होली- गांव में भारी तनाव
एटा में पूर्व प्रधान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, प्रधानी रंजिश में खून की होली- गांव में भारी तनाव
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Collection Day 2: हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा ने आते ही मचाई धूम, इन फिल्मों के तोड़ दिए रिकॉर्ड
हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा ने आते ही मचाई धूम, इन फिल्मों के तोड़ दिए रिकॉर्ड
बिहार
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
बखरी विधानसभा का समीकरण, वामपंथी गढ़ में BJP की पैठ की कोशिश, निर्णायक भूमिका में दलित मत
दिल्ली NCR
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली: पांच साल के मासूम के मर्डर केस में कब मिलेगा इंसाफ? आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
लाइफस्टाइल
छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी
छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी
ट्रेंडिंग
वाह क्या एक्टिंग करती है! सांप को देख मछली ने की मरने की एक्टिंग- यूजर्स बोले अगला ऑस्कर ले जाएगी
वाह क्या एक्टिंग करती है! सांप को देख मछली ने की मरने की एक्टिंग- यूजर्स बोले अगला ऑस्कर ले जाएगी
यूटिलिटी
दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम
दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget