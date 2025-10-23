जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. इस बीच कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर रहने का फैसला लिया. वहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूरी कोशिश की कि गठबंधन सहयोगियों की बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति को तवज्जो न दी जाए.

सीएम उमर अब्दुल्ली ने विश्वास जताया कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उसके कदमों से कोई फायदा न हो.

कांग्रेस ने अलग से बुलाई थी विधायक दल की बैठक

दरअसल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सहयोगी दलों के विधायकों को बैठक में आमंत्रित किया था लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई नहीं आया. कांग्रेस ने अलग से विधायक दल की बैठक बुलाई थी.

'कांग्रेस को आलाकमान के इशारे का इंतजार करना पड़ता है'

नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है. उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में अंतर है. यहां उनके नेतृत्व को अपने आलाकमान के इशारे का इंतजार करना पड़ता है. हम अपने फैसले यहीं लेते हैं. यह कोई नई बात नहीं है और किसी को भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.’’

इतना ही नहीं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परंपरागत रूप से हर सत्र से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को भी सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है.

उन्होंने कहा, ‘‘यह सत्र अन्य सत्रों से अलग है क्योंकि 10 साल बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं. इस बैठक का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें चारों सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया.’’

क्या कांग्रेस की नाराजगी का असर राज्यसभा चुनाव पर?

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस के अनुपस्थित रहने से राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ेगा, सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी नियमित रूप से कहती रही है कि वह बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी और उसे जीतने नहीं देगी.

'कांग्रेस को अपनी बैठकें करने दीजिए'

उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘तो उन्हें अपनी बैठकें करने दीजिए. किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस आलाकमान का ऐसा कोई संकेत नहीं होगा जिससे बीजेपी को मदद मिले.’’ अब्दुल्ला ने बैठक में शामिल होने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एमवाई तारिगामी और निर्दलीय उम्मीदवारों का धन्यवाद किया.

'चारों सीटें जीतेगी NC'

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने सदस्यों और हमारे साथ आए लोगों में जो उत्साह देख रहा हूं, उसे देखकर मुझे उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चारों सीट पर विजयी होंगे.’’

क्या PDP करेगी NC का समर्थन?

यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए तैयार है? अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह अपनी पार्टी के सहयोगियों से सलाह-मशविरा करने के बाद सही फैसला करेंगी.

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे एक उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय महबूबा मुफ्ती से मिले और पार्टी की ओर से उनसे अनुरोध किया कि वह हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए नेकां के पक्ष में वोट दें.’’