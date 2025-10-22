हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में दरार! फारूक अब्दुल्ला की बुलाई बैठक में नहीं गई कांग्रेस

नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में दरार! फारूक अब्दुल्ला की बुलाई बैठक में नहीं गई कांग्रेस

Jammu Kashmir News: कांग्रेस नेतृत्व ने इस बैठक में भाग न लेने का फैसला किया. इस बैठक का उद्देश्य विधायी कैलेंडर और राज्यसभा चुनावों के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करना था.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Oct 2025 11:54 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर का तनाव खुलकर सामने आ गया. कांग्रेस ने बुधवार (22 अक्टूबर) को आगामी राज्यसभा चुनावों और विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर विचार-विमर्श के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) द्वारा बुलाई गई संयुक्त रणनीति बैठक में भाग नहीं लिया. कांग्रेस नेतृत्व ने इस बैठक में भाग न लेने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य विधायी कैलेंडर और राज्यसभा चुनावों के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करना था. फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच रार की स्थिति देखने को मिल रही है.

कांग्रेस ने बैठक से बनाई दूरी

कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग न लेने का निर्णय कांग्रेस विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर सहित वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद लिया गया. बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक गुरुवार (23 अक्टूबर) शाम 6:00 बजे एक और बैठक करेंगे. इसमें 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा की जाएगी.

कांग्रेस के छह विधायकों को किया गया था आमंत्रित

सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान विधायकों द्वारा रखे गए विचारों को कांग्रेस आलाकमान के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. मतदान करना है या अनुपस्थित रहना है, इस पर अंतिम निर्णय कल की बैठक में लिया जाएगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने होटल रेडिसन कलेक्शन में होने वाली बैठक के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को आमंत्रित किया था, जिनमें छह कांग्रेस विधायक, पांच निर्दलीय और माकपा विधायक मुहम्मद यूसुफ तारिगामी शामिल थे.

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार

नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच पिछले दो हफ्तों में दरार बढ़ती जा रही है, खासकर तब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों में एक सुरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया. इसके बजाय, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जोखिम भरी सीट की पेशकश की, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के सामने नगरोटा विधानसभा सीट का भी प्रस्ताव रखा, जिसे भी इसी तरह अस्वीकार कर दिया गया. जम्मू-कश्मीर विधानसभा का एक सप्ताह लंबा शरदकालीन सत्र 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जबकि राज्यसभा की चार रिक्त सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे.

राज्यसभा चुनाव के समीकरण

नेशनल कॉन्फ्रेंस तीन सीटों पर और बीजेपी एक सीट पर सुरक्षित है. हालांकि, अगर कांग्रेस मतदान से दूर रहने का फैसला करती है, तो जमीनी स्तर पर स्थिति बदल सकती है, जिससे बीजेपी को एक और सीट पर बढ़त मिल जाएगी.

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन पहले ही राज्यसभा चुनाव में अनुपस्थित रहने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि डोडा से जेल में बंद विधायक मेहराज मलिक कठुआ जेल से मतदान करेंगे. मेहराज मलिक ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया है और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में किसी को भी समर्थन देने की बात नहीं कही है.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 11:51 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ पर घर जाने की जद्दोजहद: ट्रेन की जनरल बोगी में एक के ऊपर एक ठूंसकर जा रहे यात्री, रेलवे के विशेष इंतजाम पर हावी परेशानी
छठ पर घर जाने की जद्दोजहद: ट्रेन की जनरल बोगी में एक के ऊपर एक ठूंसकर जा रहे यात्री, रेलवे के विशेष इंतजाम पर हावी परेशानी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी तो आ जाएगी नौकरियों की बहार!
Bihar Election 2025: बिहार में तेजस्वी पिछड़ गए !
Bihar Election 2025: तेजस्वी ही होंगे CM फेस..फैसला कल?
Sandeep Chaudhary: मां-बेटी की आई याद..अर्थव्यवस्था होती रहे बर्बाद?
ABP Report: महागठबंधन में 'दरार' अभी बाकी है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ पर घर जाने की जद्दोजहद: ट्रेन की जनरल बोगी में एक के ऊपर एक ठूंसकर जा रहे यात्री, रेलवे के विशेष इंतजाम पर हावी परेशानी
छठ पर घर जाने की जद्दोजहद: ट्रेन की जनरल बोगी में एक के ऊपर एक ठूंसकर जा रहे यात्री, रेलवे के विशेष इंतजाम पर हावी परेशानी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
लाइफस्टाइल
छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी
छठ के लिए कैसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी ठेकुआ? जान लें परफेक्ट रेसिपी
ट्रेंडिंग
वाह क्या एक्टिंग करती है! सांप को देख मछली ने की मरने की एक्टिंग- यूजर्स बोले अगला ऑस्कर ले जाएगी
वाह क्या एक्टिंग करती है! सांप को देख मछली ने की मरने की एक्टिंग- यूजर्स बोले अगला ऑस्कर ले जाएगी
यूटिलिटी
दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम
दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget