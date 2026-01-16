दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. राजधानी के सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि इस साल परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होंगी और 18 मार्च तक चलेंगी. इसे लेकर स्कूलों में तैयारियां तेज हो गई हैं और छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों में भी परीक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत कराया जाएगा. परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए अधिकारी खुद स्कूलों में जाकर औचक निरीक्षण करेंगे. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्रों को शांत और निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का मौका मिले.

परीक्षा की शुरुआत 10 फरवरी से होगी. इस दिन कक्षा 11वीं के छात्रों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल और टूरिज्म जैसे विषयों की परीक्षा कराई जाएगी. ये वे विषय हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इसके बाद 11 फरवरी को कक्षा 9वीं के छात्रों की कौशल विषयों की परीक्षा आयोजित होगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान देना आज के समय की जरूरत है, इसलिए इन विषयों की परीक्षा भी उतनी ही गंभीरता से कराई जाएगी.

क्या दिए निर्देश?

इसके बाद 17 फरवरी को कक्षा 11वीं के मुख्य विषय हिंदी की परीक्षा होगी. हिंदी विषय को लेकर छात्रों में पहले से ही खास तैयारी देखी जा रही है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है. 19 फरवरी का दिन भी काफी अहम रहेगा, क्योंकि इस दिन कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. एक ही दिन कई कक्षाओं की परीक्षाएं होने के कारण स्कूल प्रशासन को भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं.

कब से शुरू होंगी परिक्षाएं?

शिक्षा निदेशालय ने यह भी बताया है कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के मुख्य विषयों की परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होंगी. छोटे बच्चों के लिए परीक्षा का समय और तरीका उनकी उम्र और समझ के अनुसार तय किया गया है, ताकि उन पर ज्यादा दबाव न पड़े. विभाग का कहना है कि बच्चों का आत्मविश्वास बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, जितना परीक्षा लेना.

क्या होगा समय?

परीक्षा के समय को लेकर भी स्पष्ट जानकारी दी गई है. कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों की परीक्षाएं दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होंगी. वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की परीक्षा का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है. कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को थोड़ा अधिक समय दिया गया है. इन कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगी.





