हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षादिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेंगी. शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Jan 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. राजधानी के सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि इस साल परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होंगी और 18 मार्च तक चलेंगी. इसे लेकर स्कूलों में तैयारियां तेज हो गई हैं और छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों में भी परीक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत कराया जाएगा. परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए अधिकारी खुद स्कूलों में जाकर औचक निरीक्षण करेंगे. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्रों को शांत और निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का मौका मिले.

परीक्षा की शुरुआत 10 फरवरी से होगी. इस दिन कक्षा 11वीं के छात्रों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल और टूरिज्म जैसे विषयों की परीक्षा कराई जाएगी. ये वे विषय हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इसके बाद 11 फरवरी को कक्षा 9वीं के छात्रों की कौशल विषयों की परीक्षा आयोजित होगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान देना आज के समय की जरूरत है, इसलिए इन विषयों की परीक्षा भी उतनी ही गंभीरता से कराई जाएगी.

क्या दिए निर्देश?

इसके बाद 17 फरवरी को कक्षा 11वीं के मुख्य विषय हिंदी की परीक्षा होगी. हिंदी विषय को लेकर छात्रों में पहले से ही खास तैयारी देखी जा रही है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है. 19 फरवरी का दिन भी काफी अहम रहेगा, क्योंकि इस दिन कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. एक ही दिन कई कक्षाओं की परीक्षाएं होने के कारण स्कूल प्रशासन को भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं.

कब से शुरू होंगी परिक्षाएं?

शिक्षा निदेशालय ने यह भी बताया है कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के मुख्य विषयों की परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होंगी. छोटे बच्चों के लिए परीक्षा का समय और तरीका उनकी उम्र और समझ के अनुसार तय किया गया है, ताकि उन पर ज्यादा दबाव न पड़े. विभाग का कहना है कि बच्चों का आत्मविश्वास बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, जितना परीक्षा लेना.

क्या होगा समय?

परीक्षा के समय को लेकर भी स्पष्ट जानकारी दी गई है. कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों की परीक्षाएं दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होंगी. वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की परीक्षा का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है. कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को थोड़ा अधिक समय दिया गया है. इन कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगी.

यह भी पढ़ें - मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 16 Jan 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Education Delhi Government School Exams Delhi Annual Exam Date 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान से जल्द लौटेंगे फंसे हुए भारतीय, विदेश मंत्रालय ने पूरी कर ली तैयारी, जानें कब आएगी पहली फ्लाइट
ईरान से जल्द लौटेंगे फंसे हुए भारतीय, विदेश मंत्रालय ने पूरी कर ली तैयारी, जानें कब आएगी पहली फ्लाइट
टेलीविजन
Magh Mela 2026 Viral Girl: कौन है यह 'वायरल गर्ल' आनंदराधा? जिसने कजराने नैन नक्श और लंबे बालों से लोगों को बनाया दीवाना!
Magh Mela 2026 Viral Girl: कौन है यह 'वायरल गर्ल' आनंदराधा?
क्रिकेट
बांग्लादेश की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, ICC करने जा रहा ये बड़ा काम; टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर ताजा अपडेट
बांग्लादेश की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, ICC करने जा रहा ये बड़ा काम; टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर ताजा अपडेट
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

Laalo | Gujarat की वो फिल्म जिसने कमाए 100 Crore | Reeva Rachh, Ankit SakhiYa, Karan Joshi, Shruhad
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : शिवसेना का मुंबई में सूपड़ा साफ !
Laalo Starcast Interview | Ankit SakhiYa का खुलासा कैसे ‘लालो’ बना एक बड़ी सनसनी
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : BJP ने तोड़ दिया अपना रिकॉर्ड !
Border 2 Trailer Review: जंग का एलान, सनी देओल की Entry & Full On देशभक्ति
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान से जल्द लौटेंगे फंसे हुए भारतीय, विदेश मंत्रालय ने पूरी कर ली तैयारी, जानें कब आएगी पहली फ्लाइट
ईरान से जल्द लौटेंगे फंसे हुए भारतीय, विदेश मंत्रालय ने पूरी कर ली तैयारी, जानें कब आएगी पहली फ्लाइट
टेलीविजन
Magh Mela 2026 Viral Girl: कौन है यह 'वायरल गर्ल' आनंदराधा? जिसने कजराने नैन नक्श और लंबे बालों से लोगों को बनाया दीवाना!
Magh Mela 2026 Viral Girl: कौन है यह 'वायरल गर्ल' आनंदराधा?
क्रिकेट
बांग्लादेश की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, ICC करने जा रहा ये बड़ा काम; टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर ताजा अपडेट
बांग्लादेश की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, ICC करने जा रहा ये बड़ा काम; टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर ताजा अपडेट
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
यूटिलिटी
DDA Housing Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, DDA की इस आवास योजना में मिल रही इतनी छूट
सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, DDA की इस आवास योजना में मिल रही इतनी छूट
जनरल नॉलेज
Nobel Prize Transfer Rules: क्या कोई दूसरे को दे सकता है अपना नोबेल पुरस्कार, क्या हैं इसके नियम?
क्या कोई दूसरे को दे सकता है अपना नोबेल पुरस्कार, क्या हैं इसके नियम?
ट्रेंडिंग
पति साथ नहीं रहता, क्या करती... ब्वॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई पत्नी तो दिया ऐसा जवाब, घूम जाएगा माथा, वीडियो वायरल
पति साथ नहीं रहता, क्या करती... ब्वॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई पत्नी तो दिया ऐसा जवाब, घूम जाएगा माथा, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Embed widget