ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirनेशनल कांफ्रेंस में खुलेआम बगावत! फारूक अब्दुल्ला से मिलेंगे नाराज MLA

नेशनल कांफ्रेंस में खुलेआम बगावत! फारूक अब्दुल्ला से मिलेंगे नाराज MLA

नेशनल कांफ्रेंस में बगावत के सुर उठ रहे हैं. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी में दो गुट बन गए हैं, एक उनके समर्थन में और दूसरा विरोध में. नाराज विधायक फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर सकते हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर के सत्तारूढ़ दल नेशनल कांफ्रेंस में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी में अब दो गुट बनते नजर आ रहे हैं. एक सीएम के साथ है और दूसरा सीएम के खिलाफ. बताया जा रहा है कि नाराज गुट वाले विधायक आज पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर सकते हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिली है कि नाराज गुट का कहना है कि उनके पास 17-18 नहीं, बल्कि 25 विधायक हैं. सभी ने एकजुट रहने का वादा किया है. ऐसे में अब  पार्टी में सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सियासी माहौल बन रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
अनंतनाग में नमाज के दौरान मस्जिद पर हुआ पथराव, हिरासत में 4 लोग
अनंतनाग में नमाज के दौरान मस्जिद पर हुआ पथराव, हिरासत में 4 लोग
जम्मू और कश्मीर
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को महबूबा मुफ्ती ने कुछ यूं दी शादी की मुबारकबाद, क्या कहा?
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को महबूबा मुफ्ती ने कुछ यूं दी शादी की मुबारकबाद, क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
'मुसलमानों ने देश के लिए खून दिया और देते रहेंगे', इंडिया ब्लॉक रैली में बोले फारूक अब्दुल्ला
'मुसलमानों ने देश के लिए खून दिया और देते रहेंगे', इंडिया ब्लॉक रैली में बोले फारूक अब्दुल्ला
जम्मू और कश्मीर
LG मनोज सिन्हा की आतंकवाद समर्थकों को चेतावनी, बोले- पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे
LG मनोज सिन्हा की आतंकवाद समर्थकों को चेतावनी, बोले- पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे

NC ने नकारी थीं फूट की अटकलें 

इससे पहले 31 अक्टूबर को नेशनल कांफ्रेंस ने पार्टी में फूट की सभी अटकलों को खारिज कर दिया था. पार्टी की ओर से कहा गया था कि 18 से अधिक विधायकों की एक कथित 'गुप्त बैठक' और राजनीतिक सलाहकार तथा उप-मुख्यमंत्री को हटाए जाने की मांग की खबरें गलत हैं. 

यह भी पढ़ें: अनंतनाग में नमाज के दौरान मस्जिद पर हुआ पथराव, हिरासत में 4 लोग

श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय 'नवा-ए-सुबह' में आनन-फानन में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के प्रांतीय अध्यक्ष (कश्मीर) शौकत अहमद मीर ने 'बगावत' की सभी खबरों को महज अटकलें करार दिया था. उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत पर अभी बात नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा नेतृत्व निजी कारणों से राज्य से बाहर है.

शौकत ने कहा, "जनता के बीच ऐसी अटकलें हैं कि कुछ विधायक कैबिनेट फेरबदल से खुश नहीं हैं, लेकिन पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और सभी नेता पार्टी के साथ हैं." उन्होंने आगे कहा कि एक सामान्य 'लंच' (दोपहर के भोजन) की घटना को बेवजह बहुत बड़ा रूप दे दिया गया है. "गुप्त बैठक होने की बात कही जा रही थी, लेकिन वहां मौजूद नेताओं ने बताया कि उन्हें सिर्फ लंच के लिए बुलाया गया था और वहां ऐसा कुछ भी चर्चा में नहीं आया, जैसा कि बताया जा रहा है."

यह भी पढ़ें: उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को महबूबा मुफ्ती ने कुछ यूं दी शादी की मुबारकबाद, क्या कहा?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Farooq Abdullah National Conference JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
अनंतनाग में नमाज के दौरान मस्जिद पर हुआ पथराव, हिरासत में 4 लोग
अनंतनाग में नमाज के दौरान मस्जिद पर हुआ पथराव, हिरासत में 4 लोग
जम्मू और कश्मीर
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को महबूबा मुफ्ती ने कुछ यूं दी शादी की मुबारकबाद, क्या कहा?
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को महबूबा मुफ्ती ने कुछ यूं दी शादी की मुबारकबाद, क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
'मुसलमानों ने देश के लिए खून दिया और देते रहेंगे', इंडिया ब्लॉक रैली में बोले फारूक अब्दुल्ला
'मुसलमानों ने देश के लिए खून दिया और देते रहेंगे', इंडिया ब्लॉक रैली में बोले फारूक अब्दुल्ला
जम्मू और कश्मीर
LG मनोज सिन्हा की आतंकवाद समर्थकों को चेतावनी, बोले- पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे
LG मनोज सिन्हा की आतंकवाद समर्थकों को चेतावनी, बोले- पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
'यूपी में मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे', फिलिस्तीन का जिक्र कर बोले मौलाना जर्जिस
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं
टेलीविजन
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'
'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget