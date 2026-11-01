उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को महबूबा मुफ्ती ने कुछ यूं दी शादी की मुबारकबाद, क्या कहा?

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने देश की मशहूर पत्रकार निधि राजदान के साथ शुक्रवार (30 अक्टूबर) को शादी कर ली. इसके बाद उन्हें बधाइयां दी जा रही है. इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी नए जोड़े को शादी की बधाई दी है.

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स हैंडल पर उन्हें शादी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा,"उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को उनकी जिंदगी के नए सफर की बहुत मुबारकबाद."

कल उमर अब्दुल्ला ने दी थी शादी की जानकारी

बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद शनिवार (31 अक्टूबर) को सोशल मीडिया पर पत्रकार निधि राजदान से अपनी शादी की घोषणा की. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निधि राजदान के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा कीं. अब्दुल्ला ने इन तस्वीरों के कैप्शन में लिखा कि कल से एक नई यात्रा शुरू हुई. इस दौरान उन्होंने निधि राजदान को भी पोस्ट में टैग किया.

Best wishes to Omar and Nidhi as they begin a new journey together. https://t.co/xLbYg5vHix — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 31, 2026

यह घोषणा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिन्होंने शादी के एक दिन बाद अपने समर्थकों और सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ यह खुशखबरी साझा की. ये शादी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर अब्दुल्ला को उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक देने के तीन महीने बाद हुई है.

दोनों की सहमति से खत्म हुई थी पहली शादी

दरअसल, 31 जुलाई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा अदालत को सूचित किया है कि वे आपसी सहमति से अपना रिश्ता खत्म करने और सभी लंबित विवादों को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ दायर किए गए मामलों को वापस लेने पर भी सहमति जताई.

यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के तलाक देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी. सुनवाई के दौरान, दंपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए संयुक्त रूप से आवेदन दिया.

1994 में हुई थी पहली शादी

उमर अब्दुल्ला और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में हुई थी और उन्होंने 1994 में शादी की थी. उनके दो बेटे हैं, जाहिर और जमीर. दंपति 2009 से अलग रह रहे थे, और उमर ने 2011 में अलग होने की घोषणा की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह पाया था कि वे कई वर्षों से अलग रह रहे थे.